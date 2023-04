Mini PC 16/256GB con Windows 11 Pro a un prezzo da IMPAZZIRE su Amazon

No, la mania del Mini PC non si è ancora esaurita, anzi. Se hai un budget tra i 150 e 200 euro, puoi prendere in considerazione l'acquisto del Mini PC NiPoGi dotato di processore Intel Celeron J4125, 16 GB di RAM e un'unità SSD da 256 GB. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a 169,49 euro, grazie al maxi sconto del 37% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 269,99 euro. Cento euro di sconto tondi tondi, quindi, per un articolo spedito da Amazon con spedizione gratuita a tutti gli abbonati a Prime. Lo sei anche tu, vero?

Mini PC NiPoGi in sconto di 100 euro su Amazon

Il Mini PC NiPoGi con Windows 11 Pro è la soluzione ideale non solo per l'intrattenimento domestico ma anche per lavorare da casa, sfruttando le prestazioni silenziose del processore Celeron J4125. Goditi un'esperienza fluida e veloce, tramite un dispositivo più piccolo di una rivista (14 x 4,5 x 14 cm).

Ci puoi lavorare ovunque, ci puoi giocare ovunque, con l'aggiunta di un intrattenimento che non conosce confini. Ottimo anche il livello di supporto a un'ampia gamma di dispositivi, tra cui televisore, proiettore, monitor, stampante e tanti altri ancora, con due porte HDMI e 1 porta VGA. A questo aggiungici poi l'incredibile silenziosità, così da poterlo usare in qualsiasi contesto senza arrecare disturbo ad altre persone.

L'offerta di Amazon non durerà ancora a lungo, il nostro consiglio è quindi quello di aggiungere al carrello ora il Mini PC NiPoGi scontato di 100 euro, così da risparmiare un bel gruzzoletto rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.