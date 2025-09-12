Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime

I tifosi del Milan si augurano che la nuova stagione appena iniziata possa essere molto diversa rispetto a quella conclusasi a maggio con un desolante ottavo posto in classifica, piazzamento che ha escluso per quest'anno la squadra rossonera da qualsiasi competizione europea. La speranza è rappresentata in massima misura dall'arrivo di Massimiliano Allegri come allenatore e del direttore sportivo Igli Tare, due figure di primo livello nel panorama calcistico italiano.

Per chi vive la fede rossonera 24 ore su 24, a 360 gradi, segnaliamo la possibilità di accedere gratis per 7 giorni a tutti i contenuti di Milan TV, il canale ufficiale dedicato al Diavolo. La prova gratuita su Prime Video è rivolta a tutti gli iscritti ad Amazon Prime: al termine dei primi 7 giorni, l'accesso completo a Milan TV sarà disponibile a fronte di un piano di abbonamento da 3,99 euro al mese.

Milan TV è il canale tematico dedicato alla squadra rossonera che propone un palinsesto completo su tutte le principali attività del club: dalle conferenze stampa alle interviste a giocatori e allenatori, insieme alle partite della Primavera e della Prima squadra femminile. Il palinsesto attuale comprende inoltre contenuti esclusivi dedicati al settore giovanile e alle rossonere, in aggiunta a quiz e repliche di partite che hanno segnato la storia del club.

I prossimi contenuti disponibili su Milan TV saranno la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Bologna, la presentazione del nuovo acquisto Adrien Rabiot, nonché la sfida del Campionato Primavera tra il Milan Under 20 e i pari età del Cagliari, match in programma al centro sportivo Asseminello, in Sardegna, domenica 14 settembre.

