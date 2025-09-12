Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime

L'offerta è rivolta a tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime, l'abbonamento del colosso americano guidato da Jeff Bezos.
Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime
L'offerta è rivolta a tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime, l'abbonamento del colosso americano guidato da Jeff Bezos.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 set 2025
Link copiato negli appunti

I tifosi del Milan si augurano che la nuova stagione appena iniziata possa essere molto diversa rispetto a quella conclusasi a maggio con un desolante ottavo posto in classifica, piazzamento che ha escluso per quest'anno la squadra rossonera da qualsiasi competizione europea. La speranza è rappresentata in massima misura dall'arrivo di Massimiliano Allegri come allenatore e del direttore sportivo Igli Tare, due figure di primo livello nel panorama calcistico italiano.

Per chi vive la fede rossonera 24 ore su 24, a 360 gradi, segnaliamo la possibilità di accedere gratis per 7 giorni a tutti i contenuti di Milan TV, il canale ufficiale dedicato al Diavolo. La prova gratuita su Prime Video è rivolta a tutti gli iscritti ad Amazon Prime: al termine dei primi 7 giorni, l'accesso completo a Milan TV sarà disponibile a fronte di un piano di abbonamento da 3,99 euro al mese.

Accedi a Milan TV gratis per 7 giorni

milan tv prime video gratis 7 giorni

Il canale tematico Milan TV è disponibile su Prime Video gratis per 7 giorni

Milan TV è il canale tematico dedicato alla squadra rossonera che propone un palinsesto completo su tutte le principali attività del club: dalle conferenze stampa alle interviste a giocatori e allenatori, insieme alle partite della Primavera e della Prima squadra femminile. Il palinsesto attuale comprende inoltre contenuti esclusivi dedicati al settore giovanile e alle rossonere, in aggiunta a quiz e repliche di partite che hanno segnato la storia del club.

I prossimi contenuti disponibili su Milan TV saranno la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Bologna, la presentazione del nuovo acquisto Adrien Rabiot, nonché la sfida del Campionato Primavera tra il Milan Under 20 e i pari età del Cagliari, match in programma al centro sportivo Asseminello, in Sardegna, domenica 14 settembre.

Accedi a Milan TV gratis per 7 giorni

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Disney+ in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: occasione d'oro
Tech

Disney+ in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: occasione d'oro
Iliadbox: fibra ultraveloce e prezzo bloccato a soli 21,99 €
Tech

Iliadbox: fibra ultraveloce e prezzo bloccato a soli 21,99 €
DAZN MyClubPass: l’offerta estesa per attivarlo subito è ricca di vantaggi incredibile
Tech

DAZN MyClubPass: l’offerta estesa per attivarlo subito è ricca di vantaggi incredibile
Iliad Box: la fibra ottica veloce e trasparente a 21,99€ per sempre
Internet

Iliad Box: la fibra ottica veloce e trasparente a 21,99€ per sempre