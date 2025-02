Milan - Feyenoord: orario e dove vederla in diretta TV e streaming

Torna in campo la Champions League con il ritorno dei Play Off e uno dei match più importanti di oggi, martedì 18 febbraio 2025, è, senza dubbio, Milan - Feyenoord. Il calcio di inizio è fissato per le 18:45. I rossoneri, sconfitti all'andata per 1 a 0, hanno la possibilità di ribaltare il risultato a San Siro. Il match, però, non sarà facile considerando che gli olandesi hanno dimostrato di poter tenere testa alla squadra italiana.

Per vedere Milan - Feyenoord in diretta streaming è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport che consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky. Il costo è di 24,99 euro al mese ma è possibile attivare l'offerta da 14,99 euro al mese per 12 mesi.

Con NOW è possibile seguire la Champions League e le altre coppe europee, i campionati di calcio trasmessi da Sky e tutti gli altri sport, dalla Formula 1 al tennis passando per la Moto GP, il basket e molto altro. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NOW, accessibile qui di sotto.

Gli highlights dell'andata

Milan - Feyenoord: orario e probabili formazioni

Il match Milan - Feyenoord è in programma alle 18:45 di oggi 18 febbraio 2025. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1):

Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Feyenoord (4-3-3):

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaart

Cosa deve fare il Milan per passare il turno

Il Milan deve vincere con almeno due goal di scarto. In caso di vittoria con un goal di scarto, infatti, si andrà a si supplementari e poi, in caso di ulteriore parità nel conteggio dei goal tra andata e ritorno, ai rigori. In caso di pareggio o sconfitta, il Milan sarà eliminato dalla Champions League e non riuscirà a passare agli ottavi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.