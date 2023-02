Migrazione di un sito WordPress? SiteGround la offre gratis

SiteGround è un provider tra i più rinomati a livello mondiale. Si tratta di un'azienda fondata nel 2004 a Sofia, in Bulgaria, che oggi conta più di 2 milioni di siti ospitati sui propri server.

Al di là della sua solidità, delle precauzioni lato sicurezza e delle performance dei server che ospitano i siti Web, ad attirare l'attenzione degli utenti negli ultimi giorni vi è un altro fattore.

Per un tempo limitato, infatti, Siteground offre la possibilità di effettuare la migrazione di un sito WordPress da un hosting esterno verso i suoi server a titolo completamente gratuito.

Un'opportunità che, vista la qualità dei piani offerti, risulta una tentazione alquanto forte per qualunque webmaster che conosca il settore.

Migrazione di un sito WordPress gratuita: solo uno dei tanti vantaggi offerti da questo provider

Perché migrare il proprio sito su SiteGround?

Lo spostamento di un sito WordPress è reso facile sia dal sistema di migrazione, sia dallo strumento Email Migrator, che permette di spostare anche le caselle di posta elettronica (eventualmente abbinate al sito) sul nuovo provider.

Il piano più diffuso e apprezzato di SiteGround è GrowBig che include:

20 GB di spazio per un numero illimitato di siti (e un traffico complessivo di circa 100.000 visite mensili);

dominio gratuito

SSL gratuito

backup giornalieri

CDN gratuita

Email gratuite

sicurezza potenziata

database illimitati

Il tutto con la modalità soddisfatti o rimborsati, valida per 30 giorni.

Non solo: GrowBig è, solo in questi giorni, in promozione. Quanto viene dunque a costare tale piano hosting?

Grazie allo sconto del 76% è possibile ottenere tutti i vantaggi di GrowBig pagando solo 5,49 euro al mese. Un prezzo più che accessibile, visto che da listino il suo costo è pari a 22,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.