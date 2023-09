I migliori prompt ChatGPT per migliorare le proprie attività

ChatGPT è l'ormai noto chatbot basato sull'intelligenza artificiale che può generare testi in modo naturale tramite l’inserimento di un prompt. ChatGPT può essere usato per svariati scopi, come creare contenuti, rispondere a domande, intrattenere conversazioni e imparare nuove cose, ma non solo. Per rendere ChatGPT realmente produttivo è necessario saper scrivere dei prompt efficaci, che guidino il chatbot verso la risposta desiderata.

Le diverse categorie di prompt per ChatGPT

I prompt ChatGPT variano a seconda della richiesta dell'utente, per questo possono essere classificati in base al tipo di risposta che si vuole ottenere dal chatbot. Tra questi si trovano i prompt informativi, creativi, interattivi e personalizzati. Nello specifico le categorie si differenziano in questo modo:

Prompt informativi : sono prompt che richiedono a ChatGPT di fornire informazioni su un determinato argomento;

: sono prompt che richiedono a ChatGPT di fornire informazioni su un determinato argomento; Prompt creativi : sono prompt che stimolano la creatività di ChatGPT, chiedendogli di generare contenuti originali, come ad esempio le storie o le canzoni;

: sono prompt che stimolano la creatività di ChatGPT, chiedendogli di generare contenuti originali, come ad esempio le storie o le canzoni; Prompt interattivi : sono prompt che invitano ChatGPT a interagire con l'utente;

: sono prompt che invitano ChatGPT a interagire con l'utente; Prompt personalizzati: tutti quei prompt che si adattano alle preferenze e alle esigenze dell'utente, come suggerire prodotti, servizi o attività.

ChatGPT genera i suoi suggerimenti

I prompt sono l’unico elemento da conoscere, infatti per sfruttare al meglio ChatGPT è necessario sapere quali siano tutti i suggerimenti per rendere il chatbot ancora più produttivo per qualsiasi flusso di lavoro. Soprattutto per la produttività di ChatGPT con GPT-4 che diventa sempre più completa ora che dispone del collegamento a Internet. Ma è importante anche testare le sue capacità e il suo ragionamento, per questo bisogna dimenticare l'importanza di creare un prompt e lasciare tutto in mano a ChatGPT. Infatti, il primo suggerimento, anche come test per il suo corretto funzionamento. Solo dopo la sua risposta, si comprende il suo modo di dialogo, si può così andare alla scoperta dei migliori suggerimenti per fare di ChatGPT quello che si desidera.

ChatGPT prompt per la carriera lavorativa

L'automazione di ChatGPT è la finalità principale per rendere il chatbot efficace, in quanto consente di inserire dei suggerimenti per ottimizzare il processo di lavoro o le attività specifiche. In particolare, è possibile inserire dei prompt per progetti di qualsiasi ambito. Ma anche suggerimenti per le azioni di un determinato compito. Ma non solo, ChatGPT è il supporto ideale per migliorare tutti ciò che serve nella ricerca del lavoro. Ecco alcuni dei migliori suggerimenti ChatGPT per la carriera:

Curriculum : usare ChatGPT per creare il curriculum, professionale e aggiornato, chiedendo a ChatGPT di generare un curriculum in diversi formati, come PDF, Word o HTML, e di spiegare come evidenziare le qualifiche, le esperienze e le abilità.

: usare ChatGPT per creare il curriculum, professionale e aggiornato, chiedendo a ChatGPT di generare un curriculum in diversi formati, come PDF, Word o HTML, e di spiegare come evidenziare le qualifiche, le esperienze e le abilità. Lettera di presentazione : sfruttare ChatGPT per creare una lettera di presentazione, persuasiva e originale, in base al profilo o all’obbiettivo finale. ChatGPT è in grado di generare una lettera di presentazione in diversi stili, come formale, informale o creativo, e può spiegare come catturare l'attenzione e l'interesse del destinatario.

: sfruttare ChatGPT per creare una lettera di presentazione, persuasiva e originale, in base al profilo o all’obbiettivo finale. ChatGPT è in grado di generare una lettera di presentazione in diversi stili, come formale, informale o creativo, e può spiegare come catturare l'attenzione e l'interesse del destinatario. Colloquio: per la fase finale è possibil usare ChatGPT come preparatore per il colloquio, è possibile chiedere a ChatGPT di generare delle domande da fare o da aspettarsi durante il colloquio, e che tipo di risposta dare in modo efficace e convincente.

I migliori prompt ChatGPT per la scrittura e la creazione di contenuti

La scrittura e la creazione di contenuti sono attività che richiedono fantasia, originalità e competenza. Per scrivere e creare contenuti di qualità, bisogna avere delle idee, delle fonti e delle tecniche. ChatGPT arriva in soccorso sia per uno scrittore amatoriale o soltanto per chi cerca di migliorare le proprie competenze linguistiche, tra i migliori suggerimenti che ChatGPT è in grado di realizzare ci sono:

Scrivere un post;

Fornitore di sinonimi;

Convertire ChatGPT in un giornalista tecnologico;

Rendere ChatGPT un controllo antiplagio;

Ottenere aiuto con la struttura degli articoli;

Aggiungere creatività nei contenuti già scritti;

Bozze di poesie con ChatGPT;

Riepilogo dell'articolo;

Rivedere la scrittura dell'utente;

Lasciare che ChatGPT intrecci storie.

I migliori suggerimenti per prompt ChatGPT per lo Sviluppo web

Lo sviluppo web è l'attività di creare applicazioni web e servizi web, usando diversi linguaggi, strumenti e tecnologie. Per fare uno sviluppo web di qualità, bisogna avere delle competenze, delle esperienze e delle risorse. ChatGPT è un chatbot che può sostenere questo compito e supportare il processo di creazione del sito web. Ad esempio è possibile rendere ChatGPT un interprete Python, inserendo un comando come “voglio che tu ti comporti come un interprete Python”. Questo permette di creare dei codici, in diversi linguaggi, funzioni e applicazioni, o ancora renderlo un consulente di web design. Questo permetterà a ChatGPT di creare dettagli relativi a un'organizzazione che necessita di assistenza nella progettazione o nella riqualificazione del sito Web.

I migliori suggerimenti per prompt sull’istruzione

Per migliorare l’apprendimento ChatGPT diventa un tutor, un compagno e un mentore, sfruttando le sue capacità di generazione e di conversazione. Ecco alcuni dei migliori suggerimenti ChatGPT per l'istruzione:

Ripasso: per ripassare le materie da studiare, è possibile chiedere a ChatGPT di generare per te delle domande, dei riassunti, dei diagrammi o dei quiz sulle materie che vuoi ripassare, e di spiegarti le risposte corrette e i punti chiave.

Approfondimento: per approfondire delle materie, trovare delle informazioni, delle fonti, dei link o dei video sulle materie;

Creatività: usare ChatGPT per stimolare la tua creatività.

I migliori suggerimenti prompt ChatGPT per il marketing

ChatGPT è il compagno ideale per il marketing, in grado di offrire un servizio completo e personalizzato. Con ChatGPT è possibile creare dei contenuti di marketing originali, efficaci e divertenti. Ad esempio, trasformare ChatGPT in un inserzionista, per creare una campagna per promuovere un prodotto o servizio. Tra gli altri suggerimenti è possibile, chiedere a ChatGPT di:

Scrivere un AIDA;

Scrivere didascalie su Instagram;

Creare tweet;

Proporre dei testi;

Curare campagne di marketing;

Utilizzare diversi framework di marketing;

Generare idee per storie di Instagram;

Genera script video;

Genera idee su come utilizzare l'email marketing;

Tradurre copie pubblicitarie utilizzando l'intelligenza artificiale.

I migliori suggerimenti prompt ChatGPT per i giochi

ChatGPT è un chatbot che può creare contenuti divertenti e originali, come storie, poesie, canzoni, codici e parodie di celebrità. Anche se ChatGPT non sarà in grado di imitare una consolle, può anche essere usato per giocare, sfruttando le sue capacità di generazione e di conversazione. Ecco alcuni dei migliori suggerimenti ChatGPT per i giochi:

Giochi di ruolo: per creare un personaggio, il mondo e l’avventura, e interagire con il chatbot come se fosse un compagno di gioco;

Giochi di logica: per sfidare l’ingegno e la logica, risolvendo enigmi, indovinelli, rompicapi e quiz;

Giochi di parole: per creare anagrammi, cruciverba e altri giochi linguistici.

I migliori prompt ChatGPT per la salute fisica

Tra i tanti aspetti della vita quotidiana, la salute fisica è uno dei più importanti, in quanto influisce sul proprio benessere e anche sulla produttività. Per mantenere o migliorare la salute fisica, possiamo, anche in questo caso, sfruttare ChatGPT come una guida. Ecco alcuni dei migliori suggerimenti ChatGPT per la salute fisica:

Rendere ChatGPT un personal trainer per creare un programma di esercizio fisico, personalizzato in base al livello e agli obiettivi e alle preferenze.

Alimentazione: sfruttare ChatGPT per consigli su ricette, piatti salutari o valori nutrizionali dei cibi.

Sonno: usare ChatGPT per generare delle routine serali, delle tecniche di rilassamento, e delle musiche o dei suoni calmanti.

ChatGPT prompt, il consulente di viaggio

ChatGPT può diventare anche il pianificare ideale per un viaggio per organizzare i luoghi da visitare, il budget e offrire dei consigli utili. Ecco come fare per trasformare ChatGPT in un assistente di viaggio:

Chiedere a ChatGPT i suggerimenti dei luoghi interessanti da visitare;

Chiedere a ChatGPT di cercare le migliori offerte disponibili, confrontando i prezzi e le recensioni di diversi siti web;

Inserire richieste per budget e la gestione delle spese, prima e durante il viaggio.