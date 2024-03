Migliori criptovalute per un portafoglio redditizio entro la fine di marzo

Near Protocol (NEAR) e dYdX (DYDX) stanno pianificando il 2024. Mentre Near Protocol prevede di crescere attraverso una pubblicità aggressiva, dYdX si concentra sull'aumento della capacità della sua rete. D'altra parte, gli investitori sono concentrati su un nuovo token popolare chiamato Borroe Finance ($ROE). Borroe Finance prevede di decentralizzare la raccolta di fondi sul web3 e di fornire un ROI massiccio nel 2024. Continua a leggere per scoprire cosa pensano gli esperti di questi token.

>>ACQUISTA I TOKEN $ROE ORA<<

Borroe Finance attira investitori esperti con l'utilità di raccolta fondi Web3

Dati recenti mostrano che la maggior parte dei business web3 fallisce a causa della mancanza di liquidità. Le istituzioni finanziarie tradizionali difficilmente finanziano nuovi progetti DeFi a causa della natura volatile del settore delle criptovalute. Per risolvere questo problema, gli sviluppatori hanno creato una piattaforma di finanziamento chiamata Borroe Finance. Borroe Finance è un marketplace di raccolta fondi web3 alimentato dall'AI che permette alle imprese web3 di accedere a prestiti lampo vendendo le entrate future a prezzi scontati.

La quarta fase di prevendita di $ROE è stata completata per oltre il 91% e il token viene venduto a 0,019 $. Dopo la conclusione di tutte le fasi di prevendita, $ROE arriverà sui mercati di criptovalute tradizionali e sarà scambiato a 0,040 $. Come risultato di questo movimento rialzista del prezzo di $ROE, i primi investitori di $ROE otterranno un enorme ROI del 110,5% sui loro investimenti iniziali.

>>ACQUISTA I TOKEN $ROE ORA<<

L'amministrazione di Near Protocol si prepara per la conferenza asiatica

Il 27 marzo Illia Polosukhin (cofondatore di Near Protocol) interverrà alla conferenza BUIDL Asia 2024 blockchain presso il Signiel Hotel di Seul, in Corea del Sud. È interessante notare che il fondatore di Near Protocol ha parlato a questo evento per tre anni consecutivi. Tra le altre notizie, Near Protocol parteciperà anche alla ETH Denver Conference e si unirà ad altri importanti progetti DeFi per tracciare il corso dell'industria delle criptovalute.

A seguito di questi imminenti summit, NEAR ha registrato un'impennata nell'ultima settimana di febbraio. Il 20 febbraio, NEAR è stata scambiata a 3,27 $. Una settimana dopo, NEAR ha guadagnato il 21% e ha raggiunto 3,95 $. Secondo gli analisti di criptovalute, NEAR Protocol approfitterà di una maggiore pubblicità grazie a questi eventi e gli investitori potrebbero decidere di aggiungere NEAR al loro portafoglio nel secondo trimestre del 2024. Pertanto, gli esperti prevedono che NEAR sarà probabilmente a 5,10 $ entro la fine di marzo.

dYdX rilascia la tabella di marcia per lo sviluppo del 2024

Il 5 febbraio, dYdX (DYDX) ha pubblicato la sua tabella di marcia di sviluppo della rete per il 2024. Secondo la tabella di marcia, nel 2024 il DEX (exchange decentralizzato) offrirà mercati senza permessi, un'esperienza utente migliorata e miglioramenti al core trading. dYdX consentirà agli utenti di quotare e commercializzare token, accedere a pool di liquidità e fare trading con margini incrociati e isolati. Inoltre, gli utenti potranno usufruire di un onboarding più semplice, di avvisi pop-up migliori e di funzioni social.

Grazie ai piani positivi dell'ecosistema, dYdX ha registrato un'impennata del prezzo a due cifre alla fine di febbraio. Il 20 febbraio, DYDX è stata scambiata a 3,05 $. Una settimana dopo, DYDX ha registrato un'impennata del 13,47% e ha scambiato a 3,46 $. Secondo gli analisti di criptovalute, a causa dell'imminente halving del BTC, dYdX registrerà un aumento dell'attività di rete sul suo exchange nelle prossime settimane. Di conseguenza, DYDX potrebbe salire a 3,90 $ entro maggio.

Scopri di più su Borroe Finance qui:

Visita la prevendita di Borroe Finance | Unisciti al gruppo Telegram | Segui Borroe Finance su Twitter

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.