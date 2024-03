Migliori 3 criptovalute in cui investire a marzo per grossi potenziali guadagni

L'aumento dell'attività di rete di Toncoin (TON) potrebbe aiutarla a capitalizzare l'attuale corsa al rialzo. La partnership di Axelar con Ripple Labs potrebbe cambiare la traiettoria di XRP.

La popolarità di NuggetRush è raddoppiata nelle ultime settimane: il numero di token venduti ha superato i 213 milioni. Le sfide di estrazione del gioco includono anche l'opportunità di guadagnare con lo staking di NFT. Ma NUGX è tra le migliori criptovalute del mercato? Discutiamone.

Gli investitori si aspettano un enorme salto nelle prestazioni di NuggetRush

Ogni giorno che passa, la popolarità di NuggetRush (NUGX) cresce. Molti investitori conoscono NuggetRush (NUGX) grazie alle notizie sul suo gioco minerario e potenziale di guadagno. L'ecosistema di NuggetRush permette a principianti ed esperti di gioco di diventare minatori professionisti. Grazie al suo mondo iper-realistico, i giocatori possono ottenere interessanti benefici finanziari dall'estrazione di risorse.

L'esperienza mineraria di NuggetRush (NUGX) è dettagliata. I giocatori parteciperanno a compiti di piccole e grandi dimensioni. Nonostante ciò, non devi preoccuparti di avere esperienza perché NuggetRush (NUGX) mette a disposizione minatori artigianali esperti che ti accompagneranno. Come gli altri giocatori, anche tu guadagnerai denaro vendendo le risorse ottenute dalle tue operazioni di estrazione.

Scegliere quali personaggi NFT impiegare è essenziale per il buon funzionamento delle tue operazioni di business. I giocatori devono prestare attenzione alla rarità, al valore di mercato e all'efficienza quando scelgono gli asset NFT. In questo modo possono trarre profitto dal commercio P2P di personaggi e macchinari NFT.

I numeri della vendita dei token di NuggetRush (NUGX) hanno superato le aspettative, superando i 213 milioni. Il progetto è ora entrato nel round di lancio della sua prevendita. NUGX costa ora 0,019 $. Nonostante ciò, un rialzo di prezzo a 0,020 $ completerà l'aumento del 100% del valore della prevendita di NUGX.

Toncoin potrebbe raggiungere 3 $ entro l'inizio di aprile

Toncoin (TON) ha continuato il suo rialzo, entrando nella fascia dei 2,60 $ all'inizio di marzo. Come altri altcoin, Toncoin ha subito il calo di gennaio, che ha influito sul suo slancio di crescita. L'ecosistema di Toncoin (TON) era già in fermento dopo che Telegram aveva annunciato il lancio della sua piattaforma di annunci sul network.

Al 3 febbraio, TON era quotata a 2,0411 $. Il 18 febbraio è balzato dell'11,2% a $2,2711. TON è rimasto rialzista, salendo del 19,8% a 2,7213 $ il 2 marzo. Poi è sceso dell'1,4% a 2,6827 $ il 6 marzo.

Cresce l'interesse per i servizi di Toncoin (TON) nel 2024. Il 7 marzo Toncoin ha annunciato che Mirana Ventures ha acquistato 8 milioni di dollari di token TON. L'investimento coincide con l'aumento dell'attività degli sviluppatori su Toncoin. Gli analisti prevedono un afflusso di utenti da altri migliori progetti DeFi verso Toncoin. Questo potrebbe far aumentare il valore di TON del 41,2% a 3,7889 $.

XRP sale a 0,60 $ mentre continua l'ascesa di Bitcoin

XRP ha suscitato l'interesse degli investitori all'inizio di marzo, dopo il salto a 0,65 $. Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH), provocando un'impennata nell'interesse degli investitori. XRP, insieme ad altri altcoin, è cresciuto in modo impressionante.

L'impennata di Bitcoin ha aiutato XRP a guadagnare uno slancio rialzista, mentre il caso giudiziario ha ridotto il sentimento degli investitori. XRP è stato scambiato a 0,5032 $ il 31 gennaio. Il 17 febbraio è balzato del 9,2% a 0,5499 $. Il 4 marzo XRP è cresciuto del 18,2% a 0,6501 $.

I rialzisti di XRP si aspettano un'impennata delle prestazioni grazie all'entusiasmo per la partnership di Ripple Labs con Axelar Network. Dopo l'integrazione di Axelar con XRP Ledger, gli utenti potranno trasferire asset su oltre 55 blockchain. Questo darà impulso ai piani per le attività di DeFi su XRP.

Inoltre, potrebbe far salire il prezzo della criptovaluta del 14,4% a 0,7442 $. Nonostante ciò, alcuni analisti preferirebbero altri migliori altcoin a causa della causa in corso di XRP.

