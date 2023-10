Migliora la visione e proteggi i tuoi occhi col MONITOR ASUS in OFFERTA!

Passi giornate al computer per lavoro o per studio? Allora saprai bene quanto questo possa essere un fastidio, e soprattutto un rischio per gli occhi. Che sia per la qualità della visione o per la salute della tua vista, la soluzione migliore è quella di passare a un monitor che sappia salvaguardarti, e oggi puoi farlo approfittando di un'ottima offerta!

Stiamo parlando infatti dell'offerta disponibile da oggi su Amazon per il monitor ASUS VA249HE da 24'' a soli 94€, con uno sconto del 44% e un risparmio per te di addirittura 73€!

Salvaguarda la tua vista, e il portafoglio!

Stiamo parlando di un monitor da 24 pollici con schermo FHD con angolo di visione a 178 gradi e risoluzione da 1920 x 1080 Pixel, ovviamente del marchio garantito ASUS. Il monitor ha ottime prestazioni, con una frequenza di aggiornamento di 76Hz e un tempo di risposta di 5ms.

Come vi dicevamo, con questo monitor ASUS VA249HE da 24'' salvaguarderai i tuoi occhi, grazie al filtro per le luci blu e all'assenza dello sfarfallio. Potrai connettere questo monitor ai tuoi apparecchi preferiti tramite HDMI o D-Sub.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.