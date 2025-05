Migliora la tua igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 al 44%

Scopri un modo rivoluzionario per migliorare la tua igiene orale quotidiana: Oral-B iO 2 è lo spazzolino elettrico che combina tecnologia avanzata, protezione delle gengive e praticità in un unico prodotto. E tutto questo a un prezzo sorprendente di soli 49,99€.

Un’esperienza di pulizia che cambia le regole

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 porta la tua routine di igiene orale a un livello superiore grazie alla sua tecnologia iO. Con micro-vibrazioni delicate e una testina circolare ispirata agli strumenti professionali, rimuove efficacemente fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali. Il risultato? Gengive più sane e denti più puliti, ogni giorno.

Il sensore di pressione intelligente è una delle caratteristiche più apprezzate di questo spazzolino. Se applichi troppa forza, il dispositivo ti avvisa con un indicatore luminoso rosso per proteggere le tue gengive. Un sistema che ti guida verso una pulizia sicura e ottimale, senza sforzi.

Adattabilità e comfort in ogni dettaglio

Oral-B iO 2 si adatta perfettamente alle tue esigenze grazie a tre modalità di pulizia: Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana. Inoltre, il timer integrato di due minuti, con segnalazioni ogni 30 secondi, ti aiuta a dedicare il giusto tempo a ogni zona della bocca, come raccomandato dai dentisti.

Con un design compatto e leggero (solo 356 grammi), questo spazzolino è ideale anche per chi viaggia. La batteria a lunga durata garantisce più di 10 giorni di autonomia con una ricarica completa, mentre il funzionamento silenzioso lo rende perfetto per l’uso quotidiano. Nella confezione troverai anche una testina aggiuntiva, una custodia da viaggio e un supporto per testine, per un’esperienza completa e senza compromessi.

Disponibile su Amazon a un prezzo incredibile, Oral-B iO 2 rappresenta un investimento intelligente per chi cerca qualità e innovazione senza rinunciare alla convenienza. Non aspettare oltre: migliora la tua igiene orale oggi stesso con un dispositivo progettato per offrire risultati professionali a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.