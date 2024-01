Migliora la tua esperienza di streaming di giochi con una VPN a meno di 4 euro al mese

Giocare con la propria console preferita è la passione di tantissimi italiani. Non sempre però la passione si traduce in esperienza altrettanto esaltante, soprattutto durante le sessioni di gaming più durature, quando nove volte su dieci si verificano problemi di rete a causa della riduzione della larghezza di banda imposta in automatico dai provider Internet.

La soluzione? Attiva una VPN, servizio che consente di aggiare le limitazioni di larghezza di banda sul gaming del fornitore di rete nazionale. Uno dei servizi migliori in assoluto in termini di velocità e sicurezza è NordVPN, oggi in offerta a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro per i primi 24 mesi, con sconti fino al 63%.

Perché attivare una VPN per giocare

Una VPN per il gaming è un servizio di rete privata virtuale che integra funzioni indispensabili per giocare in multiplayer senza restrizioni di banda e fastidiose interruzioni di rete. Tra queste segnaliamo la velocità, la latenza ridotta e la stabilità di connessione.

NordVPN offre tutto questo, andando però ad aggiungere alcune funzionalità esclusive, una su tutte Meshnet. Si tratta di uno strumento che permette di realizzare reti virtuali online per giocare su rete LAN con i propri amici.

Grazie a Meshnet, gli utenti che attivano NordVPN possono giocare con i propri amici con una connessione più veloce, con meno ritardi e una sicurezza avanzata. Il servizio in question è compatibile con qualsiasi piattaforma.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a soli 3,99 euro al mese per 24 mesi, con in più 3 mesi extra gratis. La promozione è a tempo limitato, terminerà tra poco.

