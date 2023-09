Migliora la sicurezza aziendale: prova 1Password a costo zero per 30 Giorni

1Password è un potente password manager aziendale che può fare la differenza nella protezione dei tuoi dati. Anzi: è molto più di un semplice password manager, è un alleato affidabile nella lotta contro le minacce informatiche. La sua offerta, in particolare il piano "Teams," è stata progettata per soddisfare le esigenze delle aziende, consentendo di proteggere fino a dieci membri del team a un prezzo mensile fisso di soli 19,95 euro. Ma c'è di più: hai anche la possibilità di testare questa potente piattaforma gratuitamente per ben 30 giorni.

Ecco i vantaggi principali che acquisirai con 1Password:

Generatore di password complesse e uniche

complesse e uniche Condividi documenti, carte di credito, credenziali e altro ancora in modo sicuro con i membri del tuo team

Interfaccia intuitiva che rende la gestione delle password e la condivisione dei dati semplicissima

Monitoraggio delle violazioni : ricevi avvisi immediati se le tue credenziali o gli indirizzi email aziendali vengono compromessi in violazioni di dati

: ricevi avvisi immediati se le tue credenziali o gli indirizzi email aziendali vengono compromessi in violazioni di dati Sicurezza avanzata : 1Password offre opzioni avanzate di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori (2FA) e crittografia

: 1Password offre opzioni avanzate di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori (2FA) e crittografia Controllo degli accessi: gestisci chi ha accesso a determinate credenziali o documenti, mantenendo il controllo sulle autorizzazioni all'interno del tuo team

Proteggersi da malware, ransomware o attacchi hacker è fondamentale, specialmente quando si parla di un'azienda. Ecco perché l'opportunità di testare 1Password Teams gratuitamente per 30 giorni è un'occasione imperdibile per migliorare la sicurezza delle password aziendali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.