Migliora la qualità dell'aria che respiri con il purificatore Philips IN SCONTO

Philips è un'azienda storica nel campo della tecnologia e dell'elettronica. Negli ultimi anni sono diversi i prodotti e i dispositivi realizzati dalla stessa Philips proprio per le esigenze di casa. Uno di questi è il purificatore d'aria che, negli ultimi anni, è un elettrodomestico che è sempre più presente all'interno delle case. Si tratta di un device in grado di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Amazon mette in sconto il purificatore d'aria Philips della serie 1000 al 15% di sconto, raggiungendo così un interessante e competitivo prezzo finale di 189,99€.

Aria più pulita e portafogli meno vuoto con lo sconto di Amazon sul purificatore d'aria Philips

In particolar modo, questo purificatore d'aria Philips della serie 1000 assicura una pulizia rapida, pulizia di 20 m² in soli 10 minuti. Riesce a purificare e a separare il 99,97% delle particelle tramite l'utilizzo di un un filtraggio a 3 strati con NanoProtect HEPA, carbone attivo e prefiltro che ti assicura di essere protetti da batteri, pollini, polvere, PM2,5, peli di animali e gas. Il dispositivo è ultra silenzioso e senza disturbi: in modalità sleep, il purificatore d'aria funziona silenziosamente e garantisce aria pulita durante il sonno.

Sia l'indice di qualità dell'aria che la luce sull'interfaccia utente possono essere attenuati o spenti per evitare interferenze luminose. Inoltre, Philips ci tiene a sottolineare che i suoi purificatori d'aria sono sottoposti a 170 test prima di lasciare la fabbrica e sono certificati dalla Fondazione Europea per la ricerca sulle allergie. Presenta, infine, una modalità automatica e 4 livelli di velocità: stato di sospensione, velocità 1, 2 e turbo.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta. Amazon mette in sconto del 15% il purificatore d'aria Philips della serie 1000 per un prezzo finale di 189,99€.

