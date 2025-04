Migliora l'inglese velocemente con Babbel prima di partire in vacanza

Se mancano poche settimane alla partenza per il tuo prossimo viaggio e pensi che il tuo inglese non sia all'altezza, puoi affidarti a una piattaforma online come Babbel per affinare le tue conoscenze così come la tua pronuncia. Questo grazie ad esercizi specifici, grazie ai quali nel giro di un paio di settimane potrai prendere maggiore confidenza con la lingua straniera in questione.

Oltre all'inglese, su Babbel trovi corsi e lezioni anche per le seguenti lingue: spagnolo, francese, tedesco, portoghese, svedese, turco, olandese, polacco, danese, indonesiano, norvegese e russo. Quattro invece i piani di abbonamento: 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi e a vita, disponibili rispettivamente a 11,99 euro al mese, 8,99 euro al mese (risparmi il 25%), 5,99 euro al mese (risparmi il 50%) e 299,99 euro con pagamento unico (risparmi il 50%).

In che modo Babbel ti può essere d'aiuto

La piattaforma Babbel include lezioni tematiche dedicate ai viaggi, con focus su situazioni ricorrenti come la richiesta di informazioni sui voli in aeroporto, il check-in o check-out in hotel, o l'interfacciarsi in maniera amichevole con una persona che non si conosce.

I vari moduli disponibili per ciascuna lingua aiutano poi ad imparare, o anche solo ripassare, il lessico essenziale che può tornare molto utile in vacanza. No, non avrai a che fare con lo studio di liste di vocaboli infinite, ma con parole e frasi facilmente applicabili nella quotidianità.

Troverai di grande utilità anche gli esercizi di riconoscimento vocale, grazie ai quali potrai confrontare la tua pronuncia con quella dei madrelingua, spingendoti così a parlare meglio.

Infine, potrai trarre giovamento dalle lezioni brevi e flessibili di Babbel, integrandole nella tua routine senza alcun tipo di problema, studiando magari durante una pausa al lavoro o all'università, oppure durante uno spostamento sui mezzi pubblici.

I piani di abbonamento sono al momento in offerta fino al 50%. Per beneficiare della promo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale Babbel, ricordando che è disponibile anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 20 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.