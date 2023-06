Miglior conto online: con Banca Sella c'è un Buono IKEA in regalo

Individuare il miglior conto corrente online richiede un'analisi attenta che deve prendere in considerazione sia i servizi inclusi che i costi. In questo momento, una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un conto online viene proposta da Banca Sella: per tutti i nuovi clienti c'è la possibilità di puntare su Conto Sella Start con canone azzerato per 3 mesi (poi appena 1,50 euro al mese) e un'operatività completa tramite i canali digitali dell'istituto.

In più, scegliendo Banca Sella e impostando l'accredito di stipendio sul nuovo conto corrente, i nuovi clienti riceveranno un Buono IKEA da 50 euro. La promozione termina il prossimo 5 di luglio (con la necessità di accreditare lo stipendio entro il 5 agosto per ottenere il bonus) e può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale Sella, accessibile dal link qui di sotto, da cui è possibile completare l'apertura del conto corrente.

Conto online: ecco perché scegliere Banca Sella conviene

Con Banca Sella è possibile accedere ad un conto online completo e conveniente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Sella Start, infatti, c'è la possibilità di puntare su un conto:

con canone azzerato per 3 mesi e poi con canone di appena 1,50 euro al mese

con carta di debito inclusa gratis ; la carta è utilizzabile anche per prelevare gratis da ATM Sella; ci sono, inoltre, 4 prelievi gratis al mese da ATM di altre banche

; la carta è utilizzabile anche per prelevare gratis da ATM Sella; ci sono, inoltre, 4 prelievi gratis al mese da ATM di altre banche bonifici gratuiti tramite piattaforma di Home Banking

accreditando lo stipendio: 50 euro di Buono IKEA come bonus di benvenuto

Conto Sella Start è, quindi, una proposta completa, ricca di vantaggi e, soprattutto, molto conveniente. Si tratta di un conto online pensato per diverse tipologie di risparmiatori e in grado di garantire un'operatività completa, sia online che in filiale. Per richiedere il conto corrente di Banca Sella (l'autenticazione può avvenire anche tramite SPID) è possibile seguire il link qui di sotto.

