Microsoft userà Intel Foundry per creare il suo chip proprietario

Intel ha annunciato la sua rinnovata attività di produzione di chip Intel Foundry (precedentemente nota come Intel Foundry Services). La società ha affermato che si tratta della “prima fonderia di sistemi al mondo per l'era dell'intelligenza artificiale”. Primo cliente ufficiale sarà Microsoft. Intel ha dichiarato che la società di Redmond utilizzerà il processo Intel 18A per produrre chip proprietari. Lo stesso CEO Microsoft, Satya Nadella ha poi confermato ufficialmente la notizia. In una dichiarazione sul comunicato stampa di Intel, Nadella ha dichiarato: “siamo nel mezzo di un cambiamento di piattaforma entusiasmante che trasformerà radicalmente la produttività di ogni organizzazione e dell'intero settore. Per realizzare questa visione, abbiamo bisogno di una fornitura affidabile dei semiconduttori più avanzati, ad alte prestazioni e di alta qualità. Ecco perché siamo così entusiasti di lavorare con Intel Foundry e perché abbiamo scelto un design di chip che intendiamo produrre con il processo Intel 18A”.

Microsoft: il processo Intel 18A sarà pronto entro il 2024

Microsoft non ha rivelato alcun dettaglio su questo nuovo chip che Intel Foundry realizzerà oggi per l'azienda. Nel novembre 2023, Microsoft ha annunciato due nuovi processori personalizzati progettati specificamente per workload AI. Intel ha sfruttato l'evento Intel Foundry Service per presentare anche la roadmap della fonderia per i prossimi anni. Il processo Intel 18A sarà pronto per la progettazione completa del prodotto nella seconda metà nel 2024. La società ha anche aggiunto il più avanzato processo Intel 14A alla roadmap. Tuttavia, è probabile che passerà un po’ di tempo prima che questo sia pronto.

Intel ha infine rivelato una serie di partner per il settore della fonderia, tra cui Synopsys, Cadence, Siemens, Ansys, Lorentz e Keysight. Tutte queste aziende offriranno “qualificazione degli strumenti e preparazione IP” in modo che clienti come Microsoft possano accelerare la progettazione dei chip basati sul processo Intel 18A.