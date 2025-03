Microsoft testa nuovo modo per gestire app e cartelle in Start

Le ultime build di anteprima di Windows 11 dai canali Dev e Beta hanno apportato alcune modifiche per diverse parti del sistema operativo, oltre ad alcuni miglioramenti non annunciati. Uno di questi si trova all'interno dell'app Impostazioni e permette agli utenti di comprendere meglio le capacità hardware del loro PC. Un altro cambiamento aiuterà a mantenere il menu Start ordinato e organizzato. Nelle build 26120.3576 e 22635.5090 di Windows 11, Microsoft ha implementato un nuovo metodo per spostare le app e creare nuove cartelle. Gli utenti possono fare clic con il pulsante destro del mouse su un'app bloccata e selezionare "Sposta a sinistra" o "Sposta a destra". Naturalmente, è sempre possibile trascinare un'app con il mouse o con il dito. Tuttavia, questo metodo a volte a volte è un po' inaffidabile, quindi un semplice comando sposta a sinistra e a destra aiuterà in questo senso.

Microsoft: come provare le nuove modifiche di Windows 11

Oltre a spostare le app, il menu Start aggiornato rende più evidenti le cartelle del menu Start. Nella build stabile, la creazione di una cartella nel menu Start richiede il trascinamento di un'app su un'altra. Con l'ultimo aggiornamento di anteprima, l’utente può cliccare con il pulsante destro del mouse su un'app e selezionare l'opzione per creare una nuova cartella o spostare il programma in una esistente. Microsoft non ha menzionato tutti questi miglioramenti nel changelog, ma è possibile forzarli con l'app ViVeTool. Naturalmente è necessario aver installato la build 26120.3576 o la build 22625.5090.

Per attivare le modifiche basta seguire alcuni semplici passaggi. In primis bisogna scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file sul desktop o in una cartella. In seguito, avviare il prompt dei comandi come amministratore. Fatto ciò, accedere alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Ad esempio, se la cartella è C:\Vive, basta digitare CD C:\Vive. Infine, digitare vivetool /enable /id:50472543,50472600, premere Invio e poi riavviare il computer. I nuovi comandi si uniscono ad altri miglioramenti che Microsoft sta attualmente preparando per il menu Start. Includono nuovi layout per l'elenco "Tutte le app", la possibilità di avviare gruppi Snap dal menu Start e altro ancora.