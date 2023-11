Microsoft testa nuova funzionalità di risparmio batteria su Insider

Microsoft ha iniziato a testare una nuova funzionalità di risparmio energetico di Windows 11 che aiuta gli utenti a prolungare la durata della batteria dei loro laptop. Attualmente, questa nuova funzionalità è disponibile per gli utenti del Channel Canary che hanno installato l’Insider Preview Build 26002 di Windows 11 e introduce funzionalità avanzate di risparmio della batteria che amplificano della durata della batteria riducendo il consumo di energia e alcune prestazioni del sistema. Come riportato in un post blog ufficiale ufficiale di Microsoft, questa funzione: “Può essere attivata e disattivata tramite Impostazioni rapide nella barra delle applicazioni o configurato per essere eseguito automaticamente ogni volta che il dispositivo raggiunge una determinata percentuale della batteria”. Infine, questa modalità di risparmio energetico può anche essere configurata per funzionare quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione. Ciò significa che gli utenti desktop possono utilizzarla anche per risparmiare sulla bolletta.

Microsoft: come allungare la durata della batteria su Windows 11

Gli utenti non iscritti al programma Windows Insider possono comunque utilizzare l’attuale funzionalità di risparmio batteria integrata per prolungare la durata della batteria del proprio computer. L'attivazione della modalità disabiliterà temporaneamente i processi ad alto consumo energetico come la sincronizzazione automatica della posta elettronica e del calendario, gli aggiornamenti dei riquadri live e le applicazioni inattive. Per attivare la funzione di risparmio batteria, basta cliccare su Start, poi Sistema e, infine, Alimentazione e batteria. Gli utenti possono quindi impostare l'attivazione automatica quando la batteria raggiunge un livello specifico. Basterà soltanto scegliere un livello personalizzato accanto alla voce "Attiva automaticamente il risparmio batteria quando” (in “Risparmio Batteria”).

Infine, per ottimizzare le prestazioni energetiche del proprio dispositivo, Microsoft suggerisce agli utenti di impostare una durata più breve per i display attivi, di ridurre la luminosità dei display, di modificare le impostazioni dell'attività in background delle app, di scegliere una modalità di alimentazione più efficiente o di attivare la modalità aerea se non si ha bisogno della connessione WiFi oppure Bluetooth. La nuova funzione dovrebbe essere rilasciata a breve anche sul canale stabile, anche se Microsoft non ha rivelato quando ciò avverrà.