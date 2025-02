Microsoft testa l'integrazione di Copilot nelle Impostazioni di Edge

Microsoft starebbe testando un'integrazione più profonda di Copilot in Edge, incluso lo strumento di risoluzione dei problemi basato su Copilot in Impostazioni. Ciò è quanto emerge dai recenti aggiornamenti di Edge Canary. A ciò si aggiunge la possibilità di avviare automaticamente Copilot nella barra laterale non appena si apre il browser su Windows 11 (e Windows 10). Microsoft Edge è già dotato di una barra laterale Copilot, ma l’azienda di Redmond vuole dimostrare tutte le potenzialità di questa integrazione. Come accennato, Edge potrebbe presto ottenere un nuovo pulsante "Chiedi a Copilot" all'interno dell'app Impostazioni. Gli utenti potranno chiedere aiuto all’AI per modificare alcune impostazioni del browser o per risolvere problemi. Secondo quanto riportato dal sito Windows Latest, il riferimento a tale funzionalità è etichettato semplicemente come "msSettingsAskCopilot".

Microsoft: gli altri riferimenti all’integrazione di Copilot in Edge

Il nuovo Edge include anche altri due riferimenti relativi a Copilot. Si tratta di msCopilotAutoOpenOnNtp e msCopilotAutoOpenOnNtpTrigger. Questi sembrano sembrano suggerire che Copilot potrebbe aprirsi automaticamente quando si apre una nuova scheda o si avvia il browser. Al momento, per sfruttare l’AI, è necessario passare il mouse sull'icona di Copilot. Tra le altre novità individuate, vi è anche un interessante riferimento a una nuova funzionalità chiamata "Edge Companion", ma non è chiaro cosa significhi. È possibile che tale esperimento correlato a Copilot Vision in Edge, che consente di interagire con i contenuti web tramite la voce. Edge potrebbe presto trasformare Copilot Vision in Companion con un'integrazione più avanzata dell’AI.

Un’altra funzionalità basata sull'intelligenza artificiale aggiunte di recente a Microsoft Edge è "Scareware Blocker". Questa ha lo scopo di proteggere gli utenti dalle truffe online comprendendo il contenuto della pagina web e bloccando l'accesso in tempo reale. Scareware Blocker è in fase di distribuzione in Edge 133 per Windows 11. Sebbene sia basato su modelli di intelligenza artificiale sconosciuti, sembra funzionare molto bene nei test iniziali. È probabile che Scareware Blocker di Edge alla fine migliorerà ulteriormente man mano che l'intelligenza artificiale di Microsoft comprenda più modelli di truffa. Ciò gli conferisce un vantaggio rispetto all'attuale SmartScreen Protection di Microsoft Defender.

Le nuove funzionalità AI per Edge sembrano essere abbastanza interessanti. Tuttavia, è bene chiarire che si tratta ancora di esperimenti e non è chiaro se questi avranno esito positivo o no. Non è infatti la prima volta che Redmond non rilascia le sue funzionalità sperimentali. Quindi, per sapere se alla fine Copilot verrà ulteriormente integrato in Edge di più bisognerà attendere i prossimi giorni.