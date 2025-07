Microsoft Teams Lancia Storyline: una funzione social per la piattaforma aziendale

Microsoft Teams, la piattaforma già ampiamente utilizzata per la collaborazione professionale, introduce le Storyline, uno strumento innovativo che ridefinisce il modo in cui i dipendenti condividono aggiornamenti, idee ed esperienze lavorative all’interno delle organizzazioni.

Lo sviluppo e l'introduzione

Dopo una fase di test su Viva Engage (precedentemente noto come Yammer), Storyline è ora integrato nel client principale di Microsoft Teams. Questo nuovo strumento si distingue per la sua capacità di creare un feed personale, simile a un blog interno o a un social network aziendale, offrendo un approccio centrato sull’individuo piuttosto che sui gruppi o canali di lavoro. Questa caratteristica unica permette di trasformare la comunicazione interna, ponendo l’accento sulla voce di ogni dipendente.

Una nuova interfaccia

L’interfaccia utente di Storyline è stata progettata per essere intuitiva e accessibile. Ogni dipendente dispone di una pagina dedicata, situata nel tab "chat con sé stessi", dove è possibile gestire e consultare i propri contenuti pubblicati. La funzionalità consente inoltre di seguire colleghi e manager, offrendo un modo semplice per visualizzare i loro aggiornamenti direttamente nel proprio feed attività. Questo meccanismo facilita la condivisione di informazioni tra i diversi reparti, promuovendo una maggiore connessione e collaborazione tra i team.

Accesso a Storyline

È importante sottolineare che l’accesso a Storyline richiede l’abilitazione da parte dell’amministratore IT aziendale. Una volta attivata, l’opzione "Nuovo post Storyline" sarà visibile nel tab Chat, sotto il pulsante "Nuovo messaggio". In caso contrario, i dipendenti dovranno richiedere l’attivazione al reparto informatico. Questo passaggio garantisce che l’utilizzo dello strumento sia controllato e in linea con le politiche aziendali.

La posizione di Teams

Con questa integrazione, Microsoft Teams si conferma come il fulcro centrale per la collaborazione professionale, evolvendosi per soddisfare le esigenze sempre più dinamiche delle organizzazioni moderne. Adottando un formato familiare ispirato ai social media, ma adattato al contesto lavorativo, Storyline punta a migliorare l’engagement interno e a rafforzare la cultura aziendale. L’idea alla base è quella di offrire un ambiente in cui i dipendenti possano esprimersi liberamente, contribuendo alla creazione di una rete professionale più forte e coesa.