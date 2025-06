Microsoft Teams introduce una nuova funzione che renderà le chiamate molto più chiare

La comunicazione digitale sta per fare un passo avanti con l'introduzione di una nuova tecnologia avanzata per la soppressione del rumore su Microsoft Teams. Questa funzionalità, attesa per settembre 2025, promette di migliorare drasticamente la qualità delle videoconferenze, eliminando i fastidiosi rumori di sottofondo come il traffico, il ticchettio delle tastiere o altri suoni ambientali. Questo aggiornamento rappresenta un importante sviluppo per una piattaforma già consolidata nel panorama della collaborazione remota.

Secondo la roadmap ufficiale di Microsoft 365, questa tecnologia sarà distribuita gradualmente e resa disponibile su tutti i dispositivi supportati da Teams, inclusi Windows, Mac, Android, iOS, dispositivi Surface e la versione web. Questo approccio inclusivo garantisce che gli utenti possano beneficiare della nuova funzionalità indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Tecnologia che trasforma la comunicazione

La nuova funzionalità è progettata per filtrare in modo intelligente i rumori indesiderati durante le chiamate effettuate tramite PSTN (Public Switched Telephone Network). Questo consentirà una comunicazione più chiara e professionale, eliminando distrazioni sonore che possono compromettere la produttività e la qualità delle interazioni. Per le aziende e i professionisti che si affidano quotidianamente a videoconferenze, questa innovazione rappresenta un miglioramento significativo nell'esperienza utente.

Un ecosistema in continua innovazione

Oltre alla soppressione del rumore, Microsoft Teams ha recentemente introdotto altre funzionalità innovative per migliorare l'esperienza degli utenti. Tra queste, la possibilità di condividere il controllo delle presentazioni tra più partecipanti durante le riunioni, eliminando la necessità di passaggi manuali tra le diapositive. Un'altra aggiunta interessante è la funzione di testo in tempo reale (RTT), che permette ai partecipanti di digitare messaggi mentre viene effettuata la trascrizione automatica dell'intervento di un altro utente. Questa opzione offre una valida alternativa per chi preferisce comunicare tramite testo piuttosto che audio.

Il futuro della collaborazione digitale

Gli aggiornamenti di Teams rappresentano un ulteriore passo avanti nella strategia di Microsoft per consolidare la piattaforma come soluzione completa per la collaborazione digitale. Con un impegno costante nell'innovazione, l'azienda di Redmond continua a rispondere alle sfide del lavoro remoto e ibrido, adattandosi alle necessità di un'utenza sempre più diversificata a livello globale.