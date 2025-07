Microsoft Teams introduce i threads e nuove funzioni per la collaborazione aziendale

Microsoft continua a investire con decisione nel settore della collaborazione aziendale, annunciando un importante aggiornamento per la sua piattaforma Microsoft Teams. L’ultima serie di funzionalità, attualmente disponibile in public preview su tutte le piattaforme, è pensata per offrire agli utenti un’esperienza di comunicazione più efficiente, flessibile e personalizzata.

L'introduzione dei threads

Tra le novità più rilevanti spicca la nuova visualizzazione dei threads, una funzionalità che ridefinisce il modo in cui i team gestiscono le discussioni interne. Seguendo l’esempio di altre piattaforme leader come Slack e Discord, questa implementazione consente di organizzare messaggi e risposte in conversazioni tematiche, facilitando il recupero delle informazioni e la consultazione degli argomenti di maggiore interesse. Ogni utente ha la possibilità di seguire specifici thread, passando agevolmente tra diverse discussioni senza il rischio di perdere messaggi importanti o di essere sommerso da notifiche irrilevanti.

L’introduzione dei threads si accompagna a una distinzione funzionale tra due modalità di visualizzazione: la modalità threads, ottimizzata per conversazioni dinamiche e interattive, e la modalità Posts, ideale per comunicazioni ufficiali e annunci istituzionali. Questa suddivisione consente ai proprietari dei canali di alternare le due visualizzazioni in base alle necessità operative, senza alcuna perdita di dati. Un aspetto particolarmente innovativo riguarda l’integrazione con i bot, disponibile esclusivamente nella modalità Threads, che apre la strada a nuove possibilità di automazione e gestione intelligente delle conversazioni.

Più emoji più feedback

Non meno significativa è l’introduzione di nuove opzioni di reazione ai messaggi: gli utenti possono ora utilizzare più emoji per esprimere feedback, emozioni o approvazione in modo più ricco e sfaccettato. Questa funzionalità risponde a una crescente domanda di strumenti comunicativi informali e immediati, che facilitano l’interazione e il coinvolgimento nei team di lavoro distribuiti.

L’uso di emoji non si limita più alla semplice reazione visiva: grazie all’integrazione con la Workflows app, è possibile attivare workflow automatici tramite specifiche reazioni. Ad esempio, l’utilizzo dell’emoji ❗️ può generare automaticamente un ticket di assistenza, semplificando la gestione delle richieste e velocizzando le risposte operative.

Workflows app

Questa automazione, sebbene rappresenti un passo avanti verso una maggiore efficienza, introduce anche alcune criticità. La possibilità di attivare workflow tramite emoji richiede infatti un’attenta configurazione per evitare attivazioni accidentali, soprattutto nei canali più popolati o in contesti in cui le reazioni sono frequenti.

Tuttavia, la flessibilità garantita dalla Workflows app e dalla personalizzazione delle regole di attivazione consente alle aziende di modellare i processi secondo le proprie esigenze specifiche, integrando perfettamente la piattaforma Microsoft Teams nei flussi di lavoro esistenti.

Slash command potenziati

Tra le altre novità degne di nota, l’aggiornamento introduce slash command potenziati, che permettono di eseguire azioni rapide direttamente dalla barra di composizione dei messaggi, e una personalizzazione avanzata delle scorciatoie da tastiera. Queste opzioni migliorano la produttività degli utenti esperti, riducendo i tempi di navigazione e facilitando l’accesso alle funzioni più utilizzate. La possibilità di configurare scorciatoie su misura risponde alle esigenze di chi lavora quotidianamente con Teams e desidera ottimizzare la propria esperienza d’uso.