Microsoft Teams: introdotte nuove funzionalità all’app Turni

Microsoft ha recentemente introdotto nuove funzionalità a Teams, ovvero la piattaforma di collaborazione creata per il lavoro ibrido dedicato alle aziende. Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato alcune nuove funzionalità già disponibili nell’app Turni (Shifts in inglese) che dovrebbero aiutare sia i lavoratori che i loro supervisori a tenere traccia delle loro attività quotidiane. In un post sul proprio blog ufficiale, l’azienda di Redmond sottolinea che una delle nuove funzionalità di Turni di Microsoft Teams è la possibilità di visualizzare il conteggio delle persone sul calendario dei turni. Secondo l’azienda, infatti: “questa funzionalità fornisce una visione chiara dei livelli di personale, garantendo che sia pianificata la giusta forza lavoro per il giorno, la settimana o il mese. I manager ora possono vedere il conteggio delle persone pianificate sia a livello di team che di gruppo di pianificazione”.

Microsoft Teams: nomi completi, filtri specifici e integrazione di Excel

Un altro miglioramento aggiunto all'app Turni di Microsoft Teams riguarda i nomi completi dei dipendenti. Questi possono ora essere visualizzati nel calendario, anche se sono nomi più lunghi del solito. I datori di lavoro che utilizzano il calendario possono vedere i nomi completi disattivando l'opzione delle immagini del profilo. Adesso i supervisori possono anche utilizzare filtri specifici nel calendario dei turni di Teams. Come riporta ancora il blog di Microsoft: “La nostra ultima funzionalità salva automaticamente l'ultimo filtro utilizzato, quindi quando gli utenti riavviano l'app Shifts, la loro visualizzazione preferita dell'ultima sessione è subito disponibile”. Inoltre, se un datore di lavoro utilizza Excel per tenere traccia dei turni aperti e delle ferie dei lavoratori, ora può anche visualizzare i fogli Excel nell'app Turni di Microsoft Teams.

Oltre alle nuove funzionalità già disponibili, Microsoft sta lavorando a miglioramenti futuri per l'app Turni. Tra questi vi è la possibilità per i lavoratori in prima linea di utilizzare l'app per impostare date specifiche in cui saranno disponibili, oltre ai giorni lavorativi ricorrenti. Tuttavia, ad oggi l’azienda di Redmond non ha indicato ulteriori dettagli su quando questa funzionalità verrà aggiunta a Shift.