Microsoft Teams: in arrivo modifiche alla griglia riunioni

Microsoft Teams non sembra mai smettere di apportare miglioramenti, aggiungere modifiche o introdurre nuove funzionalità. L’azienda di Redmond ha infatti annunciato una serie di nuove funzionalità relative alla visualizzazione della griglia per le riunioni. Queste saranno disponibili in anteprima pubblica entro la fine di gennaio. In un post sul blog, Microsoft ha rivelato che la nuova visualizzazione della griglia predefinita metterà tutti i partecipanti alla riunione in riquadri di uguali dimensioni con proporzioni 16:9. Questa impostazione sarà standard, anche se il video di una persona è disattivato. Inoltre, verrà utilizzata l’intelligenza artificiale per garantire che le persone che alzano la mano o parlano durante una riunione abbiano il loro riquadro ottimizzato.

Microsoft Teams: possibilità di spostare elementi della griglia e tema chiaro

La visualizzazione della griglia predefinita avrà 16 persone sullo schermo. Tuttavia, ci saranno opzioni per modificarla da quattro fino a 49 partecipanti sullo schermo. Gli utenti che non vogliono visualizzare il proprio video potranno nascondere la propria casella dalla visualizzazione della griglia della riunione. Tuttavia, gli altri partecipanti alla riunione potranno vederli comunque. Microsoft Teams includerà anche una nuova opzione per consentire agli utenti di spostare il proprio riquadro lateralmente o in alto rispetto alla griglia principale. Inoltre, questi avranno la possibilità di posizionare i riquadri degli utenti che hanno la videocamera disattivata nella parte superiore della griglia principale per concentrarsi sulle persone che hanno la videocamera accesa.

Teams ha anche aggiunto una nuova opzione Tema chiaro, disponibile da subito per tutti gli utenti. Come ricordato dalla stessa azienda di Redmond: “Il tema chiaro consente di personalizzare l'aspetto del client Teams. È possibile modificare il tema colore del client Teams dalla modalità scura predefinita al tema chiaro dalle impostazioni di Teams e partecipare alle riunioni con il tema chiaro”. Microsoft sta apportando modifiche agli inviti di Teams “per raggruppare meglio le informazioni correlate e ripulirle visivamente”. Queste verranno aggiunte a febbraio. Anche il link per partecipare alle riunioni verrà ridotto nel secondo trimestre del 2024. Infine, per quanto riguarda gli utenti che utilizzano Microsoft Teams (gratuito) con l’account personale Microsoft, questi saranno presto in grado di partecipare alle riunioni di lavoro senza dover uscire dal client Teams.