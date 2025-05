Microsoft Teams: in arrivo la funzione per bloccare gli screenshot durante le videocall

La protezione delle informazioni sensibili durante le videoconferenze sta per essere rivoluzionata. Microsoft Teams introdurrà una nuova funzionalità chiamata Prevent Screen Capture, che permetterà di bloccare gli screenshot non autorizzati durante le riunioni virtuali. Questa innovazione, prevista per il lancio a luglio 2025, mostrerà uno schermo nero nel caso di tentativi di registrazione non autorizzati, segnando un passo avanti nella sicurezza riunioni online.

Microsoft Teams: sicurezza per i dati sensibili

Con il crescente utilizzo delle piattaforme digitali per la collaborazione, proteggere i dati sensibili è diventato prioritario. Quando attivata, la funzionalità sostituirà i contenuti condivisi con uno schermo nero, impedendo l'acquisizione di immagini da parte degli utenti. Inoltre, i partecipanti che accedono da dispositivi non compatibili saranno automaticamente trasferiti in modalità solo audio, assicurando un livello di protezione uniforme anche in ambienti di lavoro eterogenei.

Microsoft Teams: i limiti della tecnologia

Sebbene questa funzione rappresenti un miglioramento significativo, Microsoft ha ammesso che esistono limitazioni intrinseche. Ad esempio, Prevent Screen Capture non può prevenire metodi fisici di acquisizione, come fotografare lo schermo con una fotocamera esterna. Tuttavia, rimane una soluzione efficace per mitigare i rischi legati alla condivisione non autorizzata di informazioni riservate.

Microsoft Teams: compatibilità della nuova funzione

La funzionalità sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, inclusi Windows, macOS, Android, iOS e versioni web di Teams. Microsoft non ha ancora specificato se questa opzione sarà attivata automaticamente o se gli organizzatori delle riunioni avranno la possibilità di personalizzarne l'utilizzo. Questo lascia spazio per una gestione flessibile, adattabile alle diverse esigenze aziendali.

Prevent Screen Capture si inserisce in un programma più ampio di miglioramenti alla sicurezza di Microsoft Teams. Con l'implementazione di tecnologie come Prevent Screen Capture, Microsoft mira a consolidare la sua posizione come leader nella sicurezza delle comunicazioni aziendali, garantendo soluzioni innovative e affidabili per affrontare le sfide della collaborazione digitale.