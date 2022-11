Microsoft Teams è ora più veloce del 30%

L'esperienza d'uso di Microsoft Teams è destinata a diventare ancora più rapida e fluida per gli utenti di tutto il mondo, grazie ad alcuni nuovi aggiornamenti relativi alla velocità che sono stati annunciati da poco. Microsoft afferma infatti che queste modifiche dovrebbero contribuire ad un aumento della velocità di circa il 30% quando si passa da una chat o da un canale all'altro.

Microsoft Teams: più veloce con l'aggiornamento del framework

Andando più nello specifico, le migliore sono dovute a un aggiornamento del framework Microsoft Teams, il quale adesso è in grado di elaborare gli alberi HTML più rapidamente, eseguire JavaScript e serializzare gli array in modo più efficiente.

L'aggiornamento del framework ha anche ridotto il tempo necessario per avviare le chiamate del 21%. Anche la reattività durante le riunioni è migliorata, per esempio la latenza per alzare la mano è stata ottimizzata del 16%.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Jeff Chen di Microsoft in un post sul sito dell'azienda con cui sono stati comunicati gli aggiornamenti.

Il nostro obiettivo è migliorare le prestazioni con ogni aggiornamento di Teams per i nostri clienti. Continuiamo a concentrarci e investire nell'ottimizzazione delle prestazioni di Microsoft Teams e apprezziamo il feedback dei clienti e dei partner che ci aiuta a dare priorità agli scenari più critici.

Da notare che quella in questione è solo l'ultima delle notizie relative alle migliorie e ai cambiamenti che stanno investendo Microsoft Teams negli ultimi tempi. L'obiettivo del colosso di Redmond è di fare in modo che la piattaforma possa essere utile e intuitiva per gli utenti di tutto il mondo.