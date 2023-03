Microsoft Teams: disponibile la nuova app per Windows

Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità della nuova app di Microsoft Teams per i sistemi operativi Windows. Quello che salta immediatamente all’occhio è sicuramente il cambio di design, ma la cosa maggiormente rilevante è la modifica “sotto il cofano” che è stata apportata all’architettura.

Microsoft Teams: nuova app, nuova architettura

Come comunicato da Microsoft stessa mediante un post dedicato sul suo sito, la versione classica di Teams utilizzava Electron per l’host e AngularJS per il client, in accoppiata a controlli scritti in HTML e CSS. Quando Microsoft ha avviato lo sviluppo di Teams nel 2015, questi software erano la scelta migliore, ma con il passare degli anni e dopo aver analizzato varie tecnologie ed effettuato molteplici test è stato deciso di sostituire Electron con WebView2, AngularJS con React e HTML/CSS con Fluent.

Inoltre, nella nuova app di Microsoft Teams l’elaborazione dei dati è stata separata dal thread principale e assegnata al Client Data Layer. Il risultto è quindi un notevole incremento delle prestazioni e una riduzione del consumo delle risorse hardware.

Da tenere presente che la nuova versione dell’applicazione per Windows supporta le architetture Intel, AMD e ARM. Prossimamente verrà rilasciata la versione fruibile via Web e quella per macOS, sia Intel che ARM.

Unitamente a quanto già menzionato, la nuova app porta in note miglioramenti relativi al rendering video, la possibilità di effettuare i meeting con un numero più elevato di partecipanti rispetto a quanto precedentemente proposto e poi sono state eseguite varie ottimizzazioni sul fronte sicurezza.