Microsoft Teams: arrivano i giochi per rallegrare le riunioni

Nel tentativo di ottimizzare l'esperienza delle riunioni virtuali e di aumentare il grado di coinvolgimenti delle stesse, Microsoft ha da poco annunciato di aver deciso di implementare una serie di giochi casual in Microsoft Teams. Si tratta di una bella novità dopo l'introduzione delle migliorie sul fronte prestazioni.

Lo strumento di videoconferenza di casa Redmond, infatti, adesso integra una nuova app denominata Games of Work che permette agli utenti di accedere ad alcuni titoli di gioco "senza impegno" e di giocarli insieme agli altri partecipanti alle riunioni. Tra i giochi disponibili vi sono IceBreakers, Wordament, Minesweeper e Solitario e sono supportate fino a 250 persone insieme.

Nell’annuncio Microsoft cita uno studio condotto da Brigham Young University secondo cui i team che giocano insieme a videogiochi brevi sarebbero “l 20% più produttivi dopo averli usati per soli 45 minuti rispetto a coloro che, invece, partecipano ad attività di stampo tradizionale.

L'azienda osserva inoltre che con l'improvviso passaggio agli ambienti di lavoro remoti e ibridi, le reti di relazioni tra le persone che vivono e lavorano insieme si stanno indebolendo e i giochi possono offrire un modo semplice per connettere e ricostruire tali legami all'interno delle squadre.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il commento di Jill Braff, General Manager della squadra Integrations and Casual Games di Microsoft.

Oltre tre miliardi di individui in tutto il mondo giocano, contribuendo in modo cruciale ad avvicinare le persone, in modo particolare durante gli ultimi anni. I giochi promuovono la creatività, la collaborazione e la comunicazione, in modi unici ed efficaci. Non vediamo l’ora di sapere come l’applicazione Games for Work possa ispirare la produttività e favorire le connessioni nel luogo di lavoro.