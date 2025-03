Microsoft Teams aggiunge chat live per le piccole imprese

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità di chat live all'interno di Teams, progettata per le piccole imprese. La funzionalità consente ai visitatori del sito web di comunicare facilmente con i titolari dell'azienda tramite un widget di chat. Invece di acquistare un servizio di chat di supporto clienti separato per i propri siti web, le aziende possono indirizzare direttamente le chat dei clienti al proprio team di supporto tramite Microsoft Teams.

L'esperienza di chat live è molto semplice. Il cliente avvia una chat inviando una query tramite il widget Live Chat del sito web, interagendo in primis con un bot Live Chat. A questo punto il sistema crea una richiesta, visibile al team di supporto nella scheda "Richieste" del canale "Generale" di Teams. In seguito, Live Chat trova e assegna automaticamente un agente di supporto disponibile. Infine, il cliente si connette all'agente tramite Teams Chat per supporto in tempo reale. Questa nuova funzionalità di live chat è disponibile per gli utenti di Microsoft 365 Business Basic, Business Standard e Business Premium. Inoltre, il team sono necessarie licenze Business e c'è un limite di 25 utenti che possono essere aggiunti al team di supporto.

Microsoft Teams: aziende potranno usare Queues per gestire le telefonate

Microsoft Teams offre anche una soluzione per i clienti che preferiscono le telefonate alle chat. Microsoft Teams Phone consentirà alle aziende di rispondere e gestire le chiamate tramite l'app Queues. Ciò eliminerà la necessità di passare da un'app all'altra. Per utilizzare l'app Queues, le aziende devono avere Teams Phone e una licenza Teams Premium. Per i clienti aziendali, Microsoft ha annunciato oggi l'estendibilità di Teams Phone per Microsoft Dynamics 365 Contact Center. Questa nuova funzionalità consente ai clienti di estendere il loro investimento di telefonia Teams Phone esistente nel contact center. Questa funzionalità sarà disponibile il mese prossimo per i clienti. Questi aggiornamenti di Microsoft mirano a semplificare la comunicazione e il supporto dei clienti. Lo scopo di ciò è offrire alle aziende e alle imprese una maggiore flessibilità nel modo in cui interagiscono con i propri clienti.