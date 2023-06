Microsoft Teams adesso integra Intelligent recap

Lo scorso ottobre Microsoft ha tolto i veli a Teams Premium destinato alle aziende che ritengono sia il caso di adoperare un prodotto più avanzato rispetto a quello classico. Il servizio integra adesso un'interessante funzione denominata Intelligent recap, fruibile negli Stati Uniti e in lingua inglese, ma prossimamente, ovvero ad agosto, farà capolino pure in Europa.

Microsoft Teams con Intelligent recap

Nell'annuncio al riguardo condiviso da Microsoft sul suo sito, viene fatto presente che molti dipendenti aziendali non riescono a seguire i meeting. Per ovviare alla cosa, Microsoft Teams consente di registrarli, ma farebbe sicuramente più comodo un riepilogo e Intelligent recap lo fa, sfruttando l’intelligenza artificiale per generare un sommario della riunione con highlights, note e attività suggerite.

Per accedere alla nuova funzionalità bisogna recarsi nella scheda Recap in Chat e Calendario.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Teams Premium consente ai singoli partecipanti alle riunioni di trovare velocemente le parti maggiormente interessanti del meeting. Vengono aggiunti marker temporali che indicano quando il nome del partecipante viene citato, quando viene condiviso uno schermo e quando gli altri si uniscono o escono dalla conversazione.

Con Intelligent recap vengono altresì aggiunti marker che indicano chi parla e quando lo fa. In futuro, poi, verranno generati automaticamente i capitoli e saranno indicati gli argomenti discussi in fase di riunione.

Da tenere a mente che per sfruttare la funzionalità serve l’abbonamento Premium ed è indispensabile abilitare la registrazione e trascrizione delle riunioni.

In merito al discorso privacy, Microsoft garantisce il massimo rispetto dei dati degli utenti, in quanto quelli usati dal modello GPT non sono condivisi con terze parti.