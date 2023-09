Microsoft svela i nuovi Surface Laptop Go 3 e Surface Studio 2

È trascorso poco più di un anno dal lancio di Microsoft Surface Laptop Go 2, ma l’azienda di Redmond ha già presentato al mondo il suo successore. Nelle scorse ore, si è tenuto a New York un evento speciale di Microsoft incentrato sull’intelligenza artificiale e sulle novità di Windows 11 e Surface. La presentazione dei nuovi device, Surface Laptop Go 3 e Surface Studio 2, è stata affidata a Brett Ostrum, Microsoft corporate vice president for Surface devices. Laptop Go 3 ha ottenuto un piccolo aggiornamento lato hardware, con l’implementazione di un processore più performante. Come specificato da Microsoft, Surface Laptop Go 3 risulta essere l’88% più veloce rispetto al modello originale, lanciato alla fine del 2020.

Le novità di Microsoft Surface Laptop Go 3

Il nuovo Surface Laptop Go 3 è dotato di un display touchscreen PixelSense da 12,4 pollici 3:2 e risoluzione 1536 x 1024 pixel, chip Intel Core i5-1235U di dodicesima generazione e scheda video Intel Iris Xe. Questo Go 3 offre anche una RAM da 8 GB (o 16 GB) e un’unità d’archiviazione rimovibile da 256 GB (espandibile fino a 512 GB). Oltre alla videocamera da 720p HD, sono inclusi due microfoni Far-Field con Voice Clarity4, altoparlanti Omnisonic con Dolby Premium e un lettore di impronte digitali migliorato. Lato connettività, Surface Laptop Go 3 supporta il WiFi 6E e la tecnologia Bluetooth Wireless 5.1. È inoltre dotato di tre porte USB di tipo C 3.2, USB-A 3.1, porta Surface Connect e connettore jack da 3,5 mm. Interessanti sono poi il peso (1,13 kg) e la durata della batteria, fino a 15 ore con un utilizzo normale.

Surface Studio 2: un nuovo potente 2 in 1

Surface Studio 2 è invece dotato di schermo PixelSense Flow multitouch (fino a 10 punti) da 14,4 pollici 3:2 con risoluzione 2400 x 1600 pxiel, processori Intel Core di classe H di 13a generazione (chip Intel Evo Core i7-13800H e coprocessore AI Intel Movidius Gen 3 3700VC), RAM da 16 GB (fino a 64 GB) e SSD da 512 GB (fino a 2 TB). Possiede una webcam Surface Studio FHD 1080p con supporto Windows Hello 2.0, due microfoni Far-Field e speaker Quad Omnisonic certificati Dolby Atmos. Lato connettività, il dispositivo include 2 porte USB di tipo C 4.0, 1 USB di tipo A 3.1, un lettore microSD, 1 porta Surface Connect e jack per le cuffie. Come il Surface GO 3 supporta la connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.3. Infine, Surface Studio 2 ha un peso di 1,89 kg e la batteria può reggere fino a 19 ore di autonomia.

I nuovi Surface Microsoft saranno disponibili dal 3 ottobre al prezzo iniziale di 909 euro (Laptop Go 3) e 2.259€ (Studio 2).