Microsoft Surface Pro 9: imperdibile sconto del 21%

Il Surface Pro 9 di casa Microsoft è attualmente in sconto su Amazon del 21%. Un'ottima offerta che vi permetterà di portarvi a casa uno dei migliori notebook sulla piazza, un vero e proprio top di gamma con un risparmio di 390 euro per un prezzo finale di 1.499,00€. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di questo magnifico dispositivo.

Microsoft Surface Pro 9: Amazon lo mette in sconto!

Come detto poc'anzi, il Microsoft Surface Pro 9 è uno dei migliori computer portatili attualmente in commercio. Schermo da 13 pollici di altissima qualità sia per le vostre sessioni lavorative sia per lo svago: visione di video e contenuti vari online, così come film, serie tv e chi più ne ha più ne metta. Lo schermo è inoltre dotato di Touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge progettato per la penna digitale e Windows 11. Il processore Intel Core di 12a generazione è uno dei più affidabili e potenti in circolazione: offre prestazioni di primissimo livello sia in termini di potenza sia in termini di velocità d'esecuzione dei vari programmi a disposizione.

RAM da 16GB e SSD da 256, per velocizzare tutte le operazioni e avere tanto spazio in cui immagazzinare i vostri dati e programmi. L'autonomia di 15 ore lo rende perfetto per le sessioni di lavoro più intense e, il tutto, è ben bilanciato da delle dimensioni e da un peso che lo rendono adatto a qualsiasi spostamento. Si tratta, dunque, di un device perfetto per chi lavora in viaggio ed è solito spostarsi ma, considerando la sua enorme qualità, non si limita solo ad essere un PC adatto ai viaggiatori ma realmente per chiunque voglia un device affidabile, potente e di assoluta qualità.

Il Microsoft Surface 9 Pro, dunque, è in sconto del 21% su Amazon per un prezzo finale di 1.499,00€. Un'offerta da non perdere per chi vuole il meglio!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.