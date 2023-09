Microsoft Surface Pro 9 ad un prezzo STRAORDINARIO: oltre 100 euro di sconto su Amazon

Il Microsoft Surface Pro 9 rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica negli ultimi anni, grazie alla sua peculiare caratteristica che lo rende un dispositivo 2-in-1. E' inoltre alimentato da un processore Intel Core di 12esima generazione, ha 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Acquistalo ora su Amazon a soli 965,47€.

Parlando delle caratteristiche, ha un Intel Core i5 che garantisce prestazioni impeccabili in qualsiasi ambiente di sviluppo. Sia che tu stia lavorando su progetti creativi, sia che tu abbia bisogno di un dispositivo che non si blocchi spesso, sicuramente non deluderà.

La RAM di 8GB garantisce una gestione efficiente delle applicazioni e un'esperienza utente senza intoppi. Sarai in grado di passare senza sforzi da un compito all'altro. Mentre l'ampio spazio di archiviazione SSD ti permette di conservare i tuoi file e dati in modo veloce e sicuro.

Ritornando invece a ciò che lo rende davvero unico, ha un display da 13 pollici che garantisce una qualità delle immagini dettagliata e una risoluzione cristallina. Il supporto per lo stilo Surface (che viene venduto separatamente) consente di disegnare, prendere appunti e creare in modo naturale.

Infine è dotato di Windows 11, e offre una piattaforma all'avanguardia con funzionalità avanzate e un'interfaccia intuitiva. Approfitta ora dello sconto incredibile che ti consentirà di risparmiare oltre 100 euro su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.