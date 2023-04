Apple viene spesso (e giustamente) elogiata perché realizza sia l'hardware che il software dei suoi prodotti, garantendo così il miglior connubio possibile. Il primo esempio che viene in mente è l'iPhone, ma ci sono anche iPad e Mac, per dirne altri. Ma allora perché non dovremmo parlare anche dei Surface di Microsoft? Si tratta di laptop realizzati con materiali premium e che anche in termini di prestazioni regalano grandi gioie.

E a proposito di gioie, che ne dici di dare un'occhiata agli sconti proposti da Amazon proprio sui Microsoft Surface? Come sempre, la parola d'ordine è "risparmio".

Microsoft Surface: i migliori sconti su Amazon

Microsoft Surface Pro 9 con Intel Core i5 (-380€)

Perché acquistarlo:

Processore Intel EVO Core i5-1235U (12ª generazione)

8GB di RAM

256GB di archiviazione SSD

Scheda grafica Intel Iris Xe

Display touch PixelSense da 13 pollici con supporto alla Surface Slim Pen 2

Microsoft Surface Pro 9 con Core i7 (-465€)

Perché acquistarlo:

Processore Intel EVO Core i5-1255U (12ª generazione)

16GB di RAM

256GB di archiviazione SSD

Scheda grafica Intel Iris Xe

Sistema operativo Windows 11

Surface Laptop 5 con Intel Core i7 (-460€)

Perché acquistarlo:

Processore Intel Core i7-1255U (12ª generazione)

16GB di RAM

512GB di archiviazione SSD

Scheda grafica Intel Iris Xe

Display touch PixelSense da 13,5 pollici

Dolby Vision e Dolby Atmos

Windows Hello

Surface Laptop 5 con Intel EVO Core i5 (-250€)

Perché acquistarlo:

Processore Intel EVO Core i5-1235U (12ª generazione)

8GB di RAM

256GB di SSD

Scheda grafica Intel Iris Xe

Display touch PixelSense da 13,5 pollici

Dolby Vision, Dolby Atmos, Windows Hello

Surface Laptop Go 2 (-215€)

Perché acquistarlo:

Processore Intel Core i5-1135G7 (11ª generazione)

8GB di RAM

256GB di archiviazione SSD

Peso di 1.112 rgammi

Autonomia di 13,5 ore

Windows Hello

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.