Microsoft Surface Laptop Go 2: SCONTO INRCREDIBILE su Amazon per il PC portatile

Per un milione più uno di motivi, un PC portatile è a dir poco un salvavita nella vita moderna: che il vostro utilizzo sia dedicato infatti al lavoro in casa o fuori, o allo studio, o ancora a svagarvi un pochino per staccare la spina., la comodità dei Laptop e dei Notebook è fuori discussione. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi rimane alto o inaccessibile, soprattutto se si cercano pezzi all'avanguardia, e per questo motivo scelta deve essere oculata. Microsoft è da sempre l'azienda leader nella produzione di PC, portatili e non, e software di ogni genere, e oggi vi parliamo proprio del Microsoft Surface Laptop Go 2.

Ebbene, sappiate che da oggi su Amazon potrete trovare in offerta il Microsoft Surface Laptop Go 2 a soli 749,00€, con uno sconto del 15% sul totale, e un buonissimo risparmio di circa 130,00€ per voi.

Microsoft Surface Laptop Go 2: uno sconto grandioso!

Si tratta di un portatile Surface leggero e portatile, con touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e Windows 11 di partenza. Dispone di una CPU Intel Core i5-1135G7 da 4.2 GHz e una scheda grafica integrata. La memoria RAM montata corrisponde a 8 GB.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 può vantare un'autonomia davvero degna di nota, che arriva circa a 13 ore e mezza senza bisogno di una ricarica. Presenta nel suo pannello anche una fotocamera HD migliorata e un microfono studio, entrambi integrati, e la tastiera è di dimensioni standard per mantenere confortevole la vostra digitazione.

