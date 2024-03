Microsoft Surface Laptop 5: il pc portatile SUPER LEGGERO in PROMO SPECIALE

Se hai bisogno di un buon pc portatile sia per lavorare che per l'intrattenimento quotidiano, abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Microsoft Surface Laptop 5, oggi disponibile a soli 899 euro grazie ad uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è davvero limitata!

Microsoft Surface Laptop 5: tutte le specifiche tecniche

Il Microsoft Surface Laptop 5 è un portatile elegante e super leggero con una tastiera straordinariamente confortevole.

Più veloce delle generazioni precedenti, il processore Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe cambierà il modo in cui utilizzi il dispositivo in termini di produttività, giochi e streaming.

Il pc è dotato di Microfoni Studio e funzionalità avanzate della fotocamera per effettuare videochiamate e confernce call impiccabili e super realistiche. In più, grazie alla potenza di Windows 11, potrai effettuare qualsiasi operazione con la massima fluidità.

Anche l'intrattenimento cinematografico risulterà al massimo livello con Dolby Vision e Dolby Atmos: potrai godere i tuoi film e contenuti multimediali come mai prima d'ora!

Grazie al Touchscreen PixelSense da 13,5 pollici, il multitasking sarà più semplice e efficace che mai. Allo stesso modo, il trasferimento file risulterà più rapido con la porta Thunderbolt 4.

L'archivazione non sarà più un problema grazie alla capacità di memoria enorme di 256GB con Intel Iris Xe Graphics. Per finire, l'autonomia di 18 ore ti consentirà di utilizzare il pc per un'intera giornata senza nessuna preoccupazione.

Il Microsoft Surface Laptop 5 oggi è disponibile a soli 899 euro grazie ad uno sconto del 5%. Non aspettare oltre, l'offerta è davvero limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.