Microsoft Surface: CROLLA IL PREZZO di più di 400€ del top di gamma

Microsoft Surface è una linea di prodotti hardware (laptop, tablet, all-in-one e convertibili) con a bordo Windows. Si tratta di una serie di devices che rappresentano al meglio il concetto di top di gamma, essendo considerati tra i migliori sulla piazza e che possono competere con tutti i maggiori brand del settore. L'offerta di oggi è molto interessante e vantaggiosa. Amazon mette in sconto del 23% il Microsoft Surface Pro 9 che subisce uno sconto di 443€ totali per un prezzo finale di 1446,99€.

Il Microsoft Surface Pro 9 viene scontato di più di 400€: l'offerta di Amazon

Questo Surface Pro 9 si presenta più veloce delle generazioni precedenti, il processore Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe cambierà il modo in cui gli utenti sperimentano i progressi in termini di produttività, giochi e streaming. Un batteria che garantisce fino a 15,5 ore di autonomia, per non perdere mai l'occasione di portare a termine le attività che si stanno compiendo. Possibile regolare l'angolazione con il sostegno integrato. Schermo touch screen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge progettato per la penna digitale e Windows 11.

Presente, inoltre, uno scomparto per riporre e ricaricare la penna Surface Slim Pen 2 integrato nella Tastiera Signature per Surface Pro. Porte Thunderbolt 4, ottimale per una produttività desktop completa e per giocare in modalità locale. Disponibili nuovi colori intensi da abbinare e combinare per rendere il vostro device elegante o dallo stile estremamente personalizzato e personalizzabile. Queste le caratteristiche del Microsoft Surface Pro 9, un assoluto top di gamma che soggetto a questo sconto di Amazon assume dei tratti ancor più interessanti.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. Amazon mette in sconto del 23% il Microsoft Surface Pro 9 ottenendo così 443€ di sconto per un prezzo finale pari a 1446,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.