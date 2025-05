Microsoft Store: registrazione gratuita e nuove funzionalità per gli sviluppatori

Il panorama delle app su Windows si prepara a delle novità annunciate durante la conferenza Build 2025. Tra i punti salienti, spicca l’introduzione della registrazione gratuita per gli sviluppatori individuali, una decisione che promette di incentivare l’innovazione e ampliare l’ecosistema del Microsoft Store.

Rimozione della tariffa di registrazione

In particolare, la rimozione della tariffa di registrazione rappresenta un cambiamento importante per i creatori indipendenti. Questo passo mira a rendere più accessibile la piattaforma, incoraggiando la partecipazione di piccoli sviluppatori e aumentando la varietà di app disponibili per gli utenti di Windows 10 e 11. Tuttavia, il costo per gli account aziendali rimane invariato, mantenendo un equilibrio tra le esigenze dei professionisti e quelle delle aziende.

Gli aggiornamenti di Win32

Una delle innovazioni più attese riguarda gli aggiornamenti di Win32. Gli utenti potranno finalmente scaricare le versioni più recenti delle app direttamente dal Microsoft Store, eliminando la necessità di affidarsi ai meccanismi di aggiornamento interni delle singole applicazioni. Questo rappresenta un passo avanti cruciale per semplificare il processo di aggiornamento e migliorare l’esperienza utente.

Novità per gli sviluppatori

Sul fronte degli strumenti per gli sviluppatori, il nuovo Health Report offre una panoramica dettagliata delle prestazioni delle app, includendo dati su crash, blocchi e dispositivi coinvolti. Questa funzionalità, integrata nel Partner Center, consente ai creatori di ricevere notifiche tempestive in caso di anomalie e di confrontare diverse versioni delle loro applicazioni. Tali strumenti sono pensati per ottimizzare la gestione delle app e migliorare l’esperienza degli utenti finali.

Novità commerciali

Dal punto di vista commerciale, il Microsoft Store introduce nuove opportunità per i creatori di app. Tra queste, le campagne promozionali tramite la piattaforma Microsoft Advertising e il programma Microsoft Store FastTrack, pensato per accelerare la pubblicazione delle app Win32 per le aziende qualificate. Queste iniziative mirano a potenziare la visibilità delle app e a favorire la crescita del mercato.

Una novità semplice ma attesa a lungo

Per gli utenti, un’attesa lunga 13 anni si conclude con l’introduzione della possibilità di visualizzare la data dell’ultimo aggiornamento di un’app. Questa funzione, sebbene semplice, rappresenta un miglioramento della trasparenza e della fiducia nel Microsoft Store, rispondendo a una richiesta costante della community.

Con oltre 250 milioni di utenti attivi mensili, il Microsoft Store continua a espandere il proprio catalogo, includendo applicazioni di rilievo come ChatGPT, Docker e, a breve, Notion. Questi miglioramenti consolidano ulteriormente la posizione strategica della piattaforma nell’ecosistema Windows, rispondendo alle crescenti aspettative di una community in continua evoluzione.