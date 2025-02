Microsoft sta rendendo il menu Start di Windows 11 più friendly

Windows 11 compirà quattro anni più avanti quest'anno. Tuttavia, il menu Start, è rimasto per lo più invariato rispetto alla versione originale, lasciando irrisolte la maggior parte delle funzionalità e delle modifiche più richieste. Fortunatamente, sembra che Redmond stia lavorando per risolvere un fastidioso problema con il menu Start del sistema operativo. Infatti, futuro aggiornamento consentirà agli utenti di accedere alle proprie app con meno clic. Recentemente, sono stati rilasciati alcuni aggiornamenti per il menu Start di Windows 11, tra cui due nuove visualizzazioni per l'elenco "Tutte le app". Microsoft vuole migliorare ulteriormente questa funzionalità permettendo di aprire il menu Start direttamente alla lista di tutte le app, invece che alla schermata con le app predefinite e i suggerimenti. Gli utenti potranno comunque scegliere di tornare alla versione standard, in cui il menu Start si apre mostrando le app fissate per impostazione predefinita.

Microsoft: accesso alla nuova funzionalità tramite tweak di terze parti

I bit di codice per quella funzionalità sono stati individuati dal leaker @phantomofearth, il quale ha condiviso la notizia sul proprio account X. Gli utenti che vogliono visualizzare la novità sin da subito, possono usare tweak di terze parti o applicazioni come PowerStartMenu dal Microsoft Store o Windhawk. Naturalmente, sarebbe molto meglio sfruttare questa funzionalità a livello di sistema senza fare affidamento su tweak o applicazioni aggiuntive. Tuttavia, ad oggi non è chiaro quando questa nuova funzionalità verrà rilasciata per tutti gli utenti.

Per chi se lo fosse perso, Microsoft ha annunciato di recente dei miglioramenti al widget Phone Link nel menu Start. Questo presto abilitato per impostazione predefinita, chiedendo agli utenti di connettere i loro dispositivi Android o iPhone. Il cambiamento più grande è che il widget ora supporta gli iPhone, consentendo agli utenti Apple di avere un rapido accesso a notifiche e messaggi, informazioni sul dispositivo, trasferimento file e altro ancora.