Microsoft si ispira ad Apple: svelata una nuova funzionalità tipica di MacOS e iOS al Build 2025

La promessa di una produttività senza interruzioni tra smartphone e PC è al centro della nuova funzionalità Handoff, annunciata da Microsoft durante l’evento Build 2025. Questo strumento mira a creare una continuità digitale tra dispositivi Android e computer con Windows 11, permettendo agli utenti di trasferire attività in modo fluido e immediato.

Una funzionalità ispirata ad Apple

Chiaramente ispirata a una capacità simile già presente nell'ecosistema Apple, la nuova funzione è stata presentata attraverso una dimostrazione dal vivo condotta da Aakash Varshney, Senior Product Manager dell'azienda di Redmond. Il funzionamento è stato descritto come estremamente intuitivo: quando un’app compatibile è in esecuzione su uno smartphone Android, un’icona dedicata appare automaticamente nella barra delle applicazioni di Windows 11. Con un semplice clic, l’attività può essere trasferita dal telefono al PC.

Un esempio pratico mostrato durante la dimostrazione ha coinvolto Spotify: un brano in riproduzione sullo smartphone può essere trasferito istantaneamente al computer, eliminando la necessità di cercare manualmente la traccia. Varshney ha definito questo sistema un “suggerimento visivo” che semplifica il passaggio tra piattaforme, rendendo il processo naturale e immediato.

Il tentativo del 2017

Va notato che non è la prima volta che Microsoft tenta di creare un ponte tra dispositivi diversi. Già nel 2017, il Project Rome aveva l’obiettivo di sviluppare esperienze cross-device, ma con risultati limitati. Con Handoff, l’azienda sembra aver raggiunto un approccio più maturo, concentrandosi sull’integrazione tra Windows e l’ecosistema Android.

Supporto degli sviluppatori e dei produttori di smartphone

Nonostante le potenzialità, il successo di Handoff dipenderà in gran parte dal supporto degli sviluppatori. Storicamente, Microsoft ha affrontato difficoltà nel convincere i creatori di app a integrare le sue nuove tecnologie. Senza un’ampia adozione da parte della comunità di sviluppo, questa funzionalità rischia di rimanere una curiosità tecnologica piuttosto che una soluzione indispensabile per la produttività.

Un altro aspetto cruciale per il successo della funzionalità sarà la collaborazione con i produttori di smartphone. Microsoft potrebbe sfruttare queste partnership per accelerare l’adozione della tecnologia e superare eventuali barriere tecniche o di compatibilità. Questa strategia si inserisce in un contesto più ampio di competizione con Apple, il cui ecosistema offre da anni funzionalità simili perfettamente integrate.

Per ora, Microsoft non ha fornito dettagli ufficiali sulla data di lancio di Handoff, lasciando gli utenti in attesa di scoprire se questa volta l’azienda riuscirà a trasformare una promettente idea in una funzionalità realmente utile e diffusa.