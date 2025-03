Microsoft sembra lavorare su esperienze di gioco 3D per Copilot

Microsoft sembra stia lavorando a esperienze di gioco 3D per Copilot, la sua piattaforma di chatbot basata sull'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da un recente annuncio di lavoro su LinkedIn, l’azienda cerca un ingegnere informatico senior con sede a Pechino specializzato in motori di rendering 3D, in particolare motori tipicamente utilizzati per creare videogiochi basati su browser web (Babylon.js, three.js e Unity). Come si legge nella descrizione dell’annunci: "sei appassionato di giochi e interessato a creare soluzioni innovative per miliardi di utenti? Se hai un background nel gioco o una forte passione per esso, questa è l'opportunità perfetta per te!". Microsoft ha precedentemente indicato che intende rendere il gaming una parte più ampia dell'esperienza di Copilot.

Microsoft: in futuro Copilot potrebbe essere integrato nei videogiochi

A febbraio, Microsoft ha presentato un modello di intelligenza artificiale, Muse, che l'azienda ha affermato alimenterà presto brevi giochi interattivi su Copilot. Muse è stato addestrato sul gioco di battle arena multigiocatore Bleeding Edge dello sviluppatore di giochi Ninja Theory. Il modello comprendere il mondo di gioco 3D, come la fisica del gioco e il modo in cui questo reagisce alle azioni del controller. Ciò consente al modello di creare un gameplay basato dall'intelligenza artificiale. In un annuncio separato dello scorso maggio, Microsoft ha affermato che stava lavorando per incorporare Copilot nei videogiochi, a partire da Minecraft. L'azienda ha mostrato Copilot rispondere a domande come "Come faccio a creare una spada?" nel gioco, cercare nell'inventario di un giocatore i materiali necessari e istruire il giocatore su come ottenere i componenti chiave mancanti.

In un altro tentativo di aumentare il coinvolgimento, Microsoft avrebbe sperimentato funzionalità Copilot "basate sui personaggi". Infine, a gennaio, l'ingegnere Alexey Shabanov ha scoperto due personaggi animati in Copilot progettati per interagire con gli utenti tramite effetti sonori e animazioni.