Microsoft risolverà presto bug di OneDrive vecchio di un anno

L'anno scorso era stato segnalato un bug improvviso di OneDrive che ha ostacolato l'accesso ai file in Esplora file. I file apparivano come link e cliccandovi sopra si avviava un reindirizzamento web anziché aprire il file. Microsoft ha riconosciuto il problema in un post della community. In seguito, l’azienda ha attivato pagina di supporto dedicata che descrive il problema. Questo bug è ancora in fase di elaborazione, il che significa che molti utenti non riescono ad accedere ai propri file in locale.

Microsoft: bug persistente frena la sincronizzazione e irrita utenti

Apparentemente, il problema di accesso e sincronizzazione dei file deriva da un progetto di migrazione in corso nel backend. I commenti più recenti condividono lo stesso motivo per questo problema di OneDrive, citando la migrazione come il nocciolo del problema. Alcuni utenti hanno riacquistato l'accesso ai loro file OneDrive e i link URL sono spariti, altri non hanno confermato tale risoluzione. L'unico modo per esserne certi è aggiornare frequentemente l'app per installare l'ultima patch. In alternativa, è possibile usare la versione web per scaricare manualmente i file, il che richiede più impegno. Tuttavia, ora gli utenti stanno mettendo in dubbio l'affidabilità del gigante di Redmond.

Dato che ciò è diventato un problema di vecchia data, l'impazienza tra gli utenti è comprensibile. Se i file non si sincronizzano, gli utenti non saranno in grado di vedere quelli nuovi su OneDrive. Attendere quasi un anno per risolvere un problema con un'app usata da oltre 250 milioni di persone è irritante. Tuttavia, non è possibile migrare un'intera organizzazione a un'altra app di archiviazione solo perché presenta un bug. Microsoft avrebbe potuto considerare la scala degli utenti coinvolti prima di avviare la migrazione degli account. Questo incidente sarà una macchia sulla reputazione di OneDrive, poiché ha compromesso l'integrazione con Windows, costringendo gli utenti a scaricare i file tramite browser.