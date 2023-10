Microsoft risolve problema relativo ai dati scientifici su Excel

Negli ultimi anni Excel non è stato lo strumento migliore per chi si occupa di ricerca scientifica. La sua funzionalità che convertiva in modo automatico sequenze di lettere in numeri e date, nel 2020 ha portato i ricercatori a rielaborare i simboli alfanumerici che usavano per rappresentare i geni. Nei giorni scorsi, come riportato da un membro del team Excel sul proprio profilo Threads, Microsoft ha finalmente deciso di correggere questo problema con un aggiornamento per Windows e Mac.

Excel: addio alle nomenclature arbitrarie dei geni, ma con qualche avvertenza

La conversione automatica dei dati scientifici su Excel ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’inserimento di alcuni tipi di dati, come numeri e date. Tuttavia, come rilevato in uno studio del 2016, quando si trattava di dati scientifici, si verificava l’esatto opposto. I dati pubblicati dovevano essere sottoposti a un’ulteriore revisione, per evitare qualsiasi tipo di errore. Microsoft ha rilasciato i dettagli dell’aggiornamento con un post sul suo blog ufficiale. Tra le novità, vi è una casella di controllo denominata “Converti lettere e numeri continui in date” attiva per default, che però può essere disattivata. Ciò permetterà ai ricercatori di classificare i geni con le nomenclature corrette, senza dover ricorrere a metodi alternativi.

L’aggiornamento si basa sulle impostazioni di conversione automatica dei dati aggiunte dall’azienda lo scorso anno. Queste includevano un’opzione su Excel che avvisava gli utenti di caricare i file senza conversione automatica, in modo da evitare che il proprio lavoro venisse rovinato. Microsoft avverte comunque che Excel evita la conversione salvando i dati come testo. Ciò significa che questi dati potrebbero non funzionare per i calcoli successivi. Inoltre, tra i problemi noti, vi è l’impossibilità di disattivare le conversioni automatiche durante l’esecuzione delle macro. Questi andranno risolti in un prossimo aggiornamento ma, per il momento, i ricercatori possono già tirare un sospiro di sollievo e utilizzare Excel con più tranquillità.