Microsoft risolve problema di autenticazione di Entra ID

Microsoft ha risolto un problema che causava errori di autenticazione DNS di Entra ID quando si utilizzava Seamless SSO e Microsoft Entra Connect Sync dell'azienda. In un aggiornamento alla sua pagina di stato di Azure, l’azienda afferma che questi problemi erano causati da una recente modifica DNS che ha attivato errori di risoluzione DNS per il dominio autologon.microsoftazuread.sso.com quando i clienti hanno provato ad accedere ai servizi di Azure tra le 17:18 e le 18:35 del 25 febbraio 2025.

Come spiegato dall’azienda di Redmond: "Cosa sappiamo finora? Come parte di uno sforzo di pulizia per rimuovere i CNAME IPv6 duplicati, è stata introdotta una modifica che ha rimosso un dominio utilizzato nel processo di autenticazione per la funzionalità di accesso singolo senza soluzione di continuità di Microsoft Entra ID. Una volta rimosso, il dominio non poteva più essere risolto e le richieste di autenticazione fallivano. Questi problemi sono stati causati da una recente modifica del DNS, che ora è stata annullata e il servizio è completamente ripristinato. Al momento, i clienti non dovrebbero più riscontrare errori di risoluzione DNS".

Microsoft deve ancora condividere maggiori informazioni su quali regioni e servizi Aure sono stati interessati da questi errori di autenticazione che hanno avuto un impatto su Entra ID (in precedenza Azure Active Directory). Tuttavia, Redmond afferma che la pagina di stato di Azure viene utilizzata solo per tracciare "incidenti diffusi".

Microsoft: gli altri incidenti DNS e recenti interruzioni

Non è la prima volta che Microsoft deve affrontare interruzioni e incidenti causati da problemi DNS. Ad agosto 2023, l'azienda ha corretto un record DNS SPF non configurato correttamente. Questo ha causato il fallimento della consegna delle e-mail di Hotmail in tutto il mondo. Due anni prima, ad aprile 2021, un difetto del codice ha innescato un'interruzione globale. Ciò ha avuto un impatto su molti servizi Microsoft a causa di server DNS di Azure sovraccarichi. Il mese scorso, Microsoft ha anche annullato una modifica alla configurazione di rete che ha causato diversi problemi. Questi includevano problemi di connettività, timeout prolungati, interruzioni di connessione e guasti di allocazione delle risorse su più servizi Azure per alcuni clienti degli Stati Uniti.

I servizi di Azure interessati includevano Azure Databricks, Azure OpenAI, Azure App Service, Azure Container Apps, Azure SQL Database, Azure DevOps, Azure NetApp Files, Azure Stream Analytics e altri. Un'interruzione di Microsoft 365 a fine gennaio ha inoltre impedito agli amministratori di accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Infine, un'interruzione dell'autenticazione a più fattori (MFA) due settimane prima ha impedito ai clienti di accedere alle app di Microsoft 365 Office.