Microsoft risolve il problema di connessione delle app Outlook

Microsoft ha risolto un problema noto che causava l'impossibilità di connettersi ai client di posta elettronica desktop e mobili quando si utilizzavano account Outlook.com. Ad annunciarlo è la stessa azienda di Redmond con un post sul proprio blog ufficiale. Secondo quanto riferito: “Il team di Outlook.com ha implementato le modifiche al servizio il 31 gennaio 2024 per risolvere i problemi di connessione con richieste di autenticazione impreviste. Per Outlook 2013 e Outlook 2016, se si continuano a visualizzare richieste di autenticazione, assicurarsi di aver abilitato la verifica in due passaggi e di creare una password per l'app. Utilizzare quindi la password per l'app al posto della normale password quando Outlook richiede l'autenticazione”.

Microsoft: l’ennesimo problema di Outlook corretto negli ultimi mesi

Gli utenti colpiti da questi problemi di accesso hanno iniziato martedì scorso a condividere rapporti sulle piattaforme della community di Microsoft e su altri social network come Reddit. Durante l’accesso questi visualizzavano popup che richiedevano loro di inserire la password del proprio account e di fornire loro l'opzione “Ricorda le mie credenziali”. Tuttavia, anche per coloro che hanno inserito le credenziali corrette, la finestra di accesso veniva comunque visualizzata quando l'app tentava di connettersi all'account Outlook.com. La stessa Microsoft aveva da subito riconosciuto il problema. L’azienda aveva infatti affermato che dal 23 gennaio 2023 gli utenti hanno segnalato problemi di connessione con Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook per Microsoft 365, Thunderbird e app di posta elettronica mobile durante la connessione con connessioni POP, IMAP ed Exchange.

Negli ultimi mesi gli utenti di Outlook.com hanno riscontrato altri problemi. Ad esempio, veniva loro impedito di cercare il contenuto della posta elettronica o si verificava l'arresto anomalo dei client di posta elettronica. Due mesi fa, il team di Outlook ha risolto un altro problema noto che causava l'arresto anomalo dei client desktop di Outlook. Questo avveniva durante l'invio di e-mail dagli account Outlook.com nella versione 2311 build 17029.20068. A luglio Microsoft aveva poi risolto un problema che causava errori 401 per gli utenti di Outlook.com e interrompeva le ricerche di posta elettronica. Fortunatamente, ad oggi tutti i bug sembrano essere stati risolti e gli utenti possono tornare ad utilizzare Outlook.com. Tuttavia, quanto tempo passerà prima che gli utenti inizino ad inviare segnalazioni per nuovi problemi con il client di posta Microsoft?