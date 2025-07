Microsoft risolve il problema dell'evento 2042 in Windows 11

Un recente aggiornamento di Windows 11, identificato come KB5060829, ha introdotto un’anomalia nei registri eventi del sistema, sollevando dubbi tra gli utenti ma senza alcun impatto reale sul funzionamento del sistema. L’errore, contrassegnato con l’ID evento 2042 e accompagnato dal messaggio "Config Read Failed - More data is available", appare ogni volta che il sistema viene riavviato, nei registri degli eventi di sicurezza. Tuttavia, Microsoft ha rassicurato gli utenti, confermando che si tratta di un semplice problema di registrazione e non di un malfunzionamento del sistema.

Continua ad operare il firewall Windows

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il firewall Windows continua a operare normalmente, garantendo la protezione e il filtraggio del traffico di rete. L’origine del problema risiede in una funzionalità non ancora completamente implementata, parte di un aggiornamento in corso. Nonostante la classificazione come errore, l’anomalia non compromette la sicurezza del sistema, motivo per cui gli utenti possono ignorarla senza preoccupazioni.

Soluzione temporanea

Per gli amministratori IT e gli utenti che preferiscono mantenere i registri privi di errori, Microsoft ha suggerito una soluzione temporanea: filtrare l’evento 2042 utilizzando strumenti come il Visualizzatore Eventi o il comando PowerShell Get-WinEvent -FilterHashtable . Questa procedura consente di nascondere l’errore nei registri senza alterare il funzionamento del sistema.

La gestione degli errori nei registri di sicurezza

Nonostante l’assenza di impatti pratici, l’episodio solleva una questione più ampia sulla gestione degli errori nei registri di sicurezza. Questi ultimi rappresentano una risorsa cruciale per identificare e risolvere problemi reali. La presenza di "falsi allarmi" come l’evento 2042 può complicare il monitoraggio dei sistemi, richiedendo agli amministratori un’analisi più approfondita per distinguere tra errori critici e anomalie minori.

Il colosso tecnologico ha confermato che i suoi tecnici stanno lavorando a una soluzione definitiva per eliminare il problema, ma non è stata fornita una tempistica precisa per il rilascio di un aggiornamento correttivo. Nel frattempo, gli utenti possono consultare la dashboard Windows Health, dove vengono pubblicati aggiornamenti regolari sui problemi noti e sulle soluzioni disponibili.