Microsoft risolve il bug di Outlook che causava crash durante l'apertura delle email

Finalmente arriva una notizia positiva per gli utenti di Outlook che hanno vissuto settimane di disagi a causa di un bug. Il problema, che ha reso inutilizzabile il client di posta elettronica per migliaia di persone, è stato risolto da Microsoft. La causa principale dei continui crash era legata a un errore nell'accesso alla Forms Library, ma ora è disponibile una patch per correggere il malfunzionamento.

La correzione è stata distribuita attraverso vari canali, tra cui Current Channel Preview, Monthly Enterprise Channel e Semi-Annual Enterprise Channel. Gli utenti delle versioni di Outlook 2021 e 2024 possono già beneficiare dell'aggiornamento, mentre chi utilizza le versioni 2016 e 2019 dovrà attendere fino a luglio. Per queste ultime, gli aggiornamenti non di sicurezza sono previsti per il 1° e l'8 del mese.

Caos negli ambienti virtuali

Il malfunzionamento si è manifestato in modo particolarmente critico dopo un aggiornamento di Outlook distribuito tramite Microsoft 365. A soffrirne maggiormente sono stati gli utenti che operano su infrastrutture desktop virtuali (VDI). In questi ambienti, i crash si verificavano durante operazioni comuni come l'apertura delle email o la creazione di nuovi messaggi, rendendo di fatto impossibile gestire la posta elettronica.

Una soluzione temporanea

In attesa della patch ufficiale, Microsoft ha suggerito una soluzione temporanea per aggirare il problema. Gli utenti possono creare manualmente la cartella "FORMS2" nel percorso C:UsersAppDataLocalMicrosoftFORMS2 . La procedura prevede di chiudere tutte le applicazioni di Office, accedere alla directory utilizzando il comando "Esegui" e creare la cartella mancante. Dopo il riavvio di Outlook, il problema dovrebbe essere risolto, almeno fino all'installazione dell'aggiornamento definitivo.

Una storia di instabilità

Questo non è il primo caso di problemi per Outlook. Negli ultimi mesi, sono stati necessari diversi interventi per correggere errori che hanno influenzato l'esperienza degli utenti. Tra questi, un aggiornamento di servizio per prevenire i crash di Outlook LTSC 2019 durante l'apertura di email provenienti da piattaforme come Viva Engage e Power Automate. Inoltre, lo scorso anno, è stato necessario un fix per risolvere lo spostamento indesiderato delle cartelle di posta.