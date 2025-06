Microsoft ripristina una funzione di Windows 10 molto apprezzata in Windows 11

Una delle funzionalità più amate dagli utenti di Windows 10, l’orologio, torna finalmente su Windows 11. Microsoft ha ascoltato il feedback della sua community e ha deciso di reintrodurre questa opzione nella barra delle applicazioni, offrendo al contempo miglioramenti significativi per un’esperienza utente più personalizzabile.

Una funzione diversa dalla precedente

La nuova versione dell’orologio non è un semplice ripristino della vecchia funzione. Ora, infatti, è più grande e include la possibilità di visualizzare i secondi, risultando visibile sia nella modalità calendario ridotta che in quella espansa. Gli utenti hanno anche la libertà di disattivare questa funzione attraverso il percorso Impostazioni > Ora e lingua > Data e ora, un’opzione che garantisce maggiore controllo sull’interfaccia.

Come accedere tramite ViVeTool

Questa funzionalità è attualmente disponibile per i partecipanti ai canali Dev e Beta del programma Windows Insider. Gli utenti che non vogliono aspettare il rilascio ufficiale possono abilitare la funzione in anticipo utilizzando ViVeTool, un’applicazione dedicata. Ecco come procedere:

Scaricare ViVeTool da GitHub ed estrarre i file. Aprire il Prompt dei comandi come amministratore. Accedere alla cartella di ViVeTool. Eseguire il comando vivetool /enable /id:42651849,48433719 . Riavviare il computer per applicare le modifiche.

Alcune limitazioni persistono

Nonostante l’entusiasmo per il ritorno dell’orologio calendario, alcune limitazioni persistono. Ad esempio, il calendario della barra delle applicazioni rimane piuttosto basilare: non è possibile visualizzare eventi o crearne di nuovi direttamente dall’interfaccia. Gli utenti con esigenze più avanzate dovranno quindi affidarsi a soluzioni di terze parti.

Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo nell’impegno di Microsoft per migliorare Windows 11. Con un approccio che combina innovazione e il recupero delle funzionalità più apprezzate delle versioni precedenti, il colosso di Redmond dimostra di essere attento alle richieste della sua community. L’inclusione di un orologio più versatile e personalizzabile nella barra delle applicazioni non solo migliora l’estetica, ma anche la funzionalità del sistema operativo.