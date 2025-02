Microsoft rimuove la sua falsa guida "Come disinstallare Edge"

All'inizio di questo mese, gli utenti hanno scoperto una pagina web piuttosto strana su uno dei siti web ufficiali di Microsoft. Invece di spiegare effettivamente come disinstallare Microsoft Edge, come suggerito dal titolo, tale pagina criticava Google Chrome, suo principale concorrente e browser più popolare al mondo. La storia di questa falsa guida ha rapidamente guadagnato un po' di popolarità e Microsoft ha deciso di “nascondere la polvere sotto il tappeto”. Ora, il link porta a un'altra pagina web che non pretende più di essere una guida sulla disinstallazione di Edge (richiesta abbastanza popolare). Invece, cerca di promuovere il browser e le sue capacità, come Copilot integrato, schede verticali, efficienza energetica migliorata e altre funzionalità utili. Inoltre, l’azienda di Redmond ha rimosso la tabella che confronta Edge con Chrome.

Microsoft: presenti annunci pro Edge sulle pagine di download di Chrome

La pagina web aggiornata contiene vari link utili, come le ultime funzionalità aggiunte e il recente riepilogo di Microsoft Edge Year in Review. Vi è poi l'importazione di dati, link a Microsoft Edge su dispositivi mobili e altre informazioni su varie funzionalità come Bing, temi basati sull'intelligenza artificiale, funzionalità di accessibilità, funzionalità incentrate sui giochi, Microsoft Rewards e altro ancora. Ora, la nuova pagina sembra una risorsa effettivamente utile che aiuta gli utenti a conoscere meglio il browser invece di ingannarli con titoli falsi. È solo un peccato che cambiamenti come questo avvengano solo dopo proteste pubbliche come quando Bing ha finto di essere Google Search.

Naturalmente non è tutto oro quello che luccica. L'azienda di Redmond continua, infatti, a inserire annunci sui siti web ufficiali di Chrome per distrarre gli utenti dal browser. Un enorme banner "Microsoft Edge funziona con la stessa tecnologia di Chrome" appare ancora in cima al sito web quando gli utenti il browser di Google tramite Microsoft Edge. Per quanto riguarda una guida effettiva sulla disinstallazione di Microsoft Edge, gli utenti possono disinstallare il browser cliccando con il pulsante destro del mouse e selezionando "Disinstalla". Tuttavia, ciò funzionerà solo nei paesi UE, quindi gli utenti con sede negli Stati Uniti e altre persone dovrebbero ricorrere a metodi più radicali.