Microsoft rimuove Cortana sulla nuova build Windows 11 Insider

Ogni cosa ha un inizio e una fine. Quella di Cortana, assistente di Microsoft introdotto con Windows 10, sembra ormai essere arrivata. L’azienda di Redmond ha infatti rimosso l’app da Windows 11, nell’ultima build di anteprima (25967) su Windows Insider, canale Canary. La conferma di ciò sembra è arrivata anche da Amanda Langowski e Brandon LeBlanc, membri del team di Windows Insider i quali, con un post nel blog ufficiale del gruppo, hanno annunciato che “l’app Cortana verrà rimossa dopo l’aggiornamento a questa build. Abbiamo terminato il supporto per Cortana”. La rimozione dell’assistente virtuale di Windows non è una novità. Già lo scorso giugno Microsoft aveva annunciato la volontà di terminare il supporto dell’app entro l’autunno 2023, insieme a quello dell’assistente vocale di Outlook Mobile e Microsoft 365 Mobile. Tuttavia, per un’assistente virtuale che va via, ne arriva un altro (dotato questa volta di intelligenza artificiale).

Addio a Cortana: Microsoft punta tutto su Copilot AI

Il futuro di Microsoft, come quello di tutte le altre aziende Big Tech, è segnato dall’intelligenza artificiale. Nel caso dell’azienda di Redmond, il prossimo “cavallo vincente” si chiama Microsoft Copilot. Questo assistente dotato di intelligenza artificiale è stato rilasciato con l’aggiornamento di Windows 11 22H2 dello scorso 26 settembre. Purtroppo non è ancora disponibile in Europa a causa delle restrizioni dell’UE in materia di privacy. Questo assistente è impostato di default su Windows 11. Inoltre verrà integrato con le app di produttività di Microsoft (Teams, Outlook, suite Office, ecc.), per migliorare e semplificare l’esperienza degli utenti.

Microsoft suggerisce agli utenti (in particolar modo chi non può ancora sfruttare Copilot) che Cortana può anche essere sostituito con alcuni prodotti del gruppo lanciati di recente. Uno di questi è il nuovo motore di ricerca Bing, basato sull’AI e l’accesso vocale in Windows 11 per controllare il PC la propria voce.