Microsoft rilascia ufficialmente il Servizio OpenAI di Azure

Microsoft sta espandendo l'uso dei il suo Servizio OpenAI di Azure per i clienti business ed enterprise. Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha infatti rivelato che la funzionalità On Your Data è generalmente disponibile per i clienti del servizio. In un post sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha affermato afferma che On Your Data consentirà ai clienti aziendali di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 di OpenAI direttamente sui propri dati. A ciò va aggiunto l'ulteriore vantaggio di ottenere l’accesso alla sicurezza di livello aziendale tramite la tecnologia cloud di Azure. Microsoft afferma che On Your Data consentirà a queste aziende di creare le proprie applicazioni AI e persino i propri Copilot che accederanno ai dati aziendali. Ciò consentirà a tali app e assistenti di offrire ai clienti risposte più accurate alle loro domande.

Microsoft: On Your Data permetterà di usare vari LLM e creare Copilot personalizzati

Oltre a GPT-4, On Your Data sarà in grado di utilizzare altri LLM di OpenAI tra cui GPT-35-Turbo, GPT-35-Turbo-16k e GPT-4-32k. Le aziende possono rafforzare la sicurezza delle proprie app e dei Copilot tramite endpoint privati e VPN. L’azienda offrirà inoltre il controllo dell'accesso a livello di documento. Ciò consentirà ai clienti di limitare l'accesso a determinati documenti aziendali in base alla registrazione con Microsoft Entra ID. I Copilot creati tramite On Your Data possono anche essere ulteriormente personalizzati. Ad esempio, sarà possibile limitare le risposte alle domande e il numero di documenti a cui è possibile accedere.

On Your Data è già stato utilizzato dalla società Young Williams per realizzare il chatbot Priya. Questo è stato creato per essere utilizzato dai governi statali degli Stati Uniti per i propri chatbot personalizzati. Uno dei primi casi è quello dello stato della Louisiana, dove gli utenti possono porre domande sul sistema SNAP del governo al chatbot di Priya. Microsoft afferma che On Your Data potrebbe essere utilizzato anche per ricerche di documenti in tempo reale. Altri utilizzi possibili comprendono anche l'analisi di documenti legali, la generazione di codici, la risposta a domande per le esigenze di HP, l'offerta di consigli sulla salute e altro ancora. La documentazione ufficiale di On Your Data è disponibile sul sito di supporto di Microsoft.